Informationsangebot

Einfach Zukunft

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein neues Online-Angebot für geflüchtete Jugendliche gestartet. Konkret soll es über die Möglichkeiten der dualen Berufsausbildung informieren.

Auf der neuen Homepage werden vier junge Männer vorgestellt, die eine Einstiegsqualifizierung durchlaufen haben und nun in eine duale Berufsausbildung gestartet sind. Sie geben Tipps, erzählen von ihren Erfahrungen und berichten von ihren Wünschen für die Zukunft.

Außerdem stehen grundlegende Informationen rund um die duale Berufsausbildung zur Verfügung. Warum lohnt sich eine duale Berufsausbildung? Warum ist sie so attraktiv? Wie läuft eine duale Berufsausbildung und Deutschland ab? Wo finde ich eine Berufsausbildungsstelle?

Das Angebot richtet sich an junge Geflüchtete und ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zudem steht es in Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi und Tigrinisch zur Verfügung.