So viel Erwerbstätige wie nie

Arbeitsvolumen in Deutschland

Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Jahr 2017 einen neuen Höchststand erreicht. Nach einem Bericht des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stehen derzeit 44,3 Millionen Menschen in Deutschland in Lohn und Brot. Zusammen arbeiteten sie rund 60 Milliarden Stunden. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.