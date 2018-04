Institut der deutschen Wirtschaft

Deutschland drittbester Wirtschaftsstandort

Die Schweiz, die USA und Deutschland stehen auf dem Siegertreppchen: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatte 45 Industrieländer auf ihre Standortqualität hin untersucht. Die beste Entwicklung zeigen dagegen Länder wie China, Rumänien oder Kolumbien.

Das IW zog folgende Kriterien in Betracht: Staat, Infrastruktur, Wissen, Ressourcen, Kosten und Markt. Deutschland schnitt dank seiner internationalen Anbindungen durch Luft- und Seehäfen sowie der guten Logistik etwa mit dem zweiten Platz in der Kategorie Infrastruktur ab und konnte sich dank Bildungswesen und Innovationsfreude zudem Platz 6 in Sachen Wissen sichern. Das größte Manko sind die hohen Kosten für Arbeitskraft oder Steuern. Insgesamt bewertete das IW nur die Schweiz (Platz 1) und die USA (Platz 2) besser.

Wurden für die Standortqualität Zahlen des Jahres 2015 betrachtet, bildet die Statistik der Standort-Dynamik die Entwicklung von 2010 bis 2015 ab. Aufgrund des bereits hohen Niveaus machte Deutschland hier vergleichsweise kleine Schritte und landete auf Platz 19. Als besonders dynamische Wirtschaftsstandorte schätzt das IW China, Rumänien und Kolumbien ein, insbesondere aufgrund von Fortschritten in den Bereichen Bürokratie und institutioneller Ordnungsrahmen.