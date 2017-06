Arbeitsplätze

Soziale Dienstleistungen als Arbeitsmarktmotor

Fast zwei Drittel aller in den letzten 20 Jahren entstandenen Stellen fällt in den Bereich der sozialen Dienstleistungen. Das geht aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IWD) hervor.

Die positive Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an. Neben der sinkenden Arbeitslosigkeit entstehen jährlich hunderttausende neue Stellen, viele davon in der Metall- und Elektroindustrie sowie dem Dienstleistungssektor. Laut Bericht boomen aber vor allem die sozialen Dienstleistungen, wozu neben dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie der öffentlichen Verwaltung auch der Bereich Erziehung und Unterricht zählt. Im Jahr 2015 arbeiteten rund 26 Prozent aller Erwerbstätigen in diesem Sektor, der Großteil davon im Gesundheits- und Sozialwesen.

Grund dafür ist laut IWD die fehlende Möglichkeit der Automatisierung sowie der steigende Wohlstand in der Gesellschaft. Dennoch sei auch die Produktion von Konsumgütern ein wichtiger Faktor, da soziale Dienste auch finanziert werden müssten.