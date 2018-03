Neue IAB-Studie

Übernehmen bald Maschinen?

Jeder Vierte angestellt Beschäftige arbeitet derzeit in einem Beruf, der durch intelligente Maschinen ersetzt werden könnte. Besonders bedroht sind Tätigkeiten, für die keine vorherige Ausbildung nötig sind. Ein hoher Beschäftigungsabbau droht trotzdem nicht, resümiert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner Studie.

Für ihre Studie haben die IAB-Forscher knapp 4.000 Berufe in Deutschland unter die Lupe genommen und untersucht, welche Tätigkeiten durch Roboter, Künstliche Intelligenz oder computergesteuerte Maschinen übernommen werden könnten. Das Ergebnis: Einen massiven Beschäftigungsabbau im Zuge der Digitalisierung sehen die Studienmacher nicht. Demnach fallen nicht nur Tätigkeiten weg, sondern es entstehen auch neue.

Am meisten tut sich in den Verkehrs- und Logistikberufen. Hier ist der Einsatz von Computern und Co. in den vergangenen drei Jahren am stärksten gestiegen. In allen Bereichen können Helferberufe am ehesten ersetzt werden. Bei Berufen, die ein Hochschulstudium voraussetzen, liegt das Risiko bei nur 24 Prozent. Für die Forscher weist dies darauf hin, dass Bildung und Qualifikation tendenziell die Ersetzbarkeit senken.

Die Studie schließt mit der Empfehlung: Nutzt die Möglichkeiten zur Weiterbildung, Höherqualifizierung und Umschulung – nicht nur jene mit technischen Inhalten, sondern auch die zum Erwerb sozialer und fachübergreifender Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsstärke, Selbstmanagement oder Empathie.