Medizinbranche

Medizintechnik auf dem Vormarsch

Die Betriebe der deutschen Medizintechnik profitieren von der steigenden Lebenserwartung in den Industriestaaten sowie dem steigenden Wohlstand in den Entwicklungsländern. Das geht aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IWD) hervor.

Demnach ist der Umsatz allein im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent auf gut 27 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem auf dem ausländischen Markt ist das Siegel „Made in Germany“ besonders nachgefragt. 67 Prozent der Produkte wurden 2016 exportiert und erwirtschafteten einen Auslandsumsatz von mehr als 18 Milliarden Euro. Auch die Beschäftigungszahlen der Branche zeigen konstant nach oben: Seit etwa acht Jahren können die Elektromedizin sowie der Bereich der Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien Zuwachs verzeichnen.

Dennoch bleibt die Branche laut Bericht in der Produktivität unter dem Wert der gesamten Industrie. Dies sei durch die hohen technischen und qualitativen Anforderung an die Produkte und der damit verbundenen vermehrten Kleinserienfertigung von Spezialgeräten sowie stark mittelständisch dominierten Unternehmensstrukturen zu erklären. In den kommenden Jahren müsse die Branche verstärkt versuchen, den technischen Fortschritt in den Arbeitsalltag der Mediziner zu integrieren.