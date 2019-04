Immer mehr männliche Erzieher

Pädagogische Betreuung

Immer mehr männliche Erzieher

Seit 2007 hat sich der Anteil der männlichen Pädagogen in Bayern vervierfacht. Dies teilte vor kurzem das statistische Landesamt in Fürth mit. Dennoch liegt die pädagogische Betreuung in Kitas weiterhin überwiegend in Frauenhänden.