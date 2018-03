IAB-Prognose 2018

So viele Erwerbstätige wie nie

Dieses Jahr werden Prognosen zufolge 44,94 Millionen Menschen in Deutschland selbstständig oder als Angestellte arbeiten – das ist Rekord. Zudem fällt die Zahl der Arbeitslosen mit voraussichtlich 2,33 Millionen Personen so niedrig aus wie seit 1990 nicht mehr.

Die deutsche Wirtschaft ist im Aufschwung: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) prognostiziert sowohl bei den Erwerbstätigen als auch bei den Arbeitslosen Spitzenwerte für das Jahr 2018.

Die Zahl der selbstständig beziehungsweise in Anstellung Arbeitenden soll im Vergleich zum Vorjahr um 650.000 auf 44,94 Millionen Menschen steigen. Unter den nach Deutschland Geflüchteten werden laut IAB in diesem Jahr rund 100.000 einer Arbeit nachgehen. Den höchsten Zuwachs an Beschäftigten insgesamt sehen die Forscher im Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit“ (+ 230.000). Nur in der Finanzbranche kommt es voraussichtlich zu einem Rückgang (- 10.000). Die Zahl der Arbeitslosen wird der Prognose zufolge bei 2,33 Millionen Personen liegen, 270.000 weniger als noch im Vorjahr.

Der Aufschwung werde damit allerdings seinen Höhepunkt erreicht haben, schätzen die Forscher. Darauf würden Indikatoren wie der Rückgang von Auftragseingängen bei deutschen Unternehmen hindeuten.