Gehaltsreport

Gute Gehälter in der Automobilbranche

Laut dem Gehaltsreport 2019 der Online-Jobplattform StepStone verdienen Fach- und Führungskräfte in der Automobilbranche über 16 Prozent mehr als ihre Kollegen in anderen Branchen.

Für den Gehaltsreport wurden Brutto-Gehaltsangaben von rund 85.000 Fach- und Führungskräften ausgewertet. Hierbei fielen vor allem die Gehälter der Automobilbranche auf, die laut StepStone in ihren vielen Bereichen ein überdurchschnittliches Einkommen bietet.



Besonders im Einkauf und in der Logistik liegt das Einkommen hier deutlich höher als das branchenübergreifende Jahresdurchschnittsgehalt (47.907 Euro), nämlich bei bis zu 62.757 Euro. In Personalmanagement und Marketing erhalten die Arbeitnehmer in der Autoindustrie über 25 Prozent mehr Gehalt als ihre Kollegen in anderen Branchen.



Im IT-, Finanz-, Versicherungs- und Bankenbereich sowie im Ingenieurwesen der Automobilbranche verdienen die Arbeitnehmer dagegen nur rund 7 bis 11 Prozent mehr als der Durchschnitt. Im Finanzsektor werden beispielsweise Mitarbeiter in Unternehmen der Chemie- und Erdöl-verarbeitenden Industrie mit 22 Prozent mehr Gehalt als in Automobilunternehmen bedacht.