Frauen am Arbeitsmarkt

Beschäftigungsquote der Frauen steigt, aber …

Die Bundesagentur für Arbeit meldet ein Plus an Frauen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Diese geht jedoch vor allem auf Teilzeitstellen zurück.

Im Jahr 2017 waren 14,9 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, meldet die Bundesagentur für Arbeit. Gegenüber dem Jahr 2013 entspricht dies einem Plus von 8,3. Die Beschäftigungsquote – also der Anteil von Frauen, die einer Arbeit nachgehen, zu allen Frauen – stieg im gleichen Zeitraum von 51,3 Prozent auf 55,4 Prozent. Der Trend verläuft also nach oben, doch die Quote fällt deutlich hinter dem Wert der Männer zurück: Dieser lag im vergangenen Jahr bei 61,8 Prozent.

Außerdem hat die Bundesagentur für Arbeit zum Teil deutliche, regionale Unterschiede festgestellt: Während die Beschäftigungsquote der Frauen in den westlichen Bundesländern im Jahr 2017 bei 54,5 Prozent lag, waren es in den ostdeutschen Bundesländern 59,5 Prozent. Damit überholten die ostdeutschen Frauen nicht nur ihre westdeutschen Kolleginnen, sondern auch die ostdeutschen Männer (59,4 Prozent).

Das Plus der Frauen am Arbeitsmarkt muss jedoch mit einem großen „Aber“ versehen werden: Viele der neuen Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sind in Teilzeit. Zuletzt lag die Zahl der Teilzeitstellen bei 7,06 Millionen und damit 14 Prozent höher, als noch vor vier Jahren. Die Zahl von Frauen in Vollzeitstellen hingegen stieg nur um 3,5 Prozent. Damit arbeitet fast jede zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Teilzeit (47 Prozent). Zum Vergleich: Der Anteil bei den Männern beträgt derzeit 11 Prozent.