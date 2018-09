Meister und Techniker im MINT-Bereich gesucht

Fachkräftemangel

Noch nie haben in Deutschland in den technischen Berufen so viele Fachkräfte gefehlt wie heute, bilanziert der aktuelle MINT-Report 2018 des Instituts der deutschen Wirtschaft. Rund 315.000 Mitarbeiter fehlen.