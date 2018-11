Materialien für Lehrkräfte

Lehrer

Sie möchten Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Wahl eines passenden Studiengangs oder des richtigen Ausbildungsberufs unterstützen? Hier finden Sie hilfreiche Informationen, Links und Angebote zum Download.

1. Lehrerheft

Wie können Lehrkräfte angehenden Abiturientinnen und Abiturienten bei der Berufs- und Studienwahl am besten zur Seite stehen?

Das abi>> extra für Lehrer gibt Antworten:

abi>> extra Lehrer, Ausgabe 2013 (Download - PDF; 2,6 MB)

Aktuelle abi>> Magazine und abi>> Themenhefte mit der Möglichkeit zum PDF-Download finden Sie hier.

2. Handreichungen für Lehrkräfte

Was gibt es alles von abi>>? Und wie können die Materialien im Berufsorientierungsunterricht eingesetzt werden?

Die Handreichungen für Lehrer/innen und Berater/innen geben Auskunft:

Handreichung zur abi>> bewerbungsbox (Download - PDF; 990 KB)

(... und hier der direkte Link zur abi>> bewerbungsbox)

abi>> Flyer: Medienpaket 2014

(Download - PDF; 593 KB)

abi>> Flyer: Medienpaket 2014 (Download - PDF; 593 KB) Mini-Heft: abi>> Medien,

Info zum Medienpaket 2015/16

(Download - PDF; 2 MB)

Info zum Medienpaket 2015/16 (Download - PDF; 2 MB) Mini-Heft: Studien- & Berufswahl (Download - PDF; 2 MB)

3. Flyer und Plakate

Hier können Sie kostenlos Flyer herunterladen:

Flyer: Berufswelten im Überblick (Download - PDF; 740 KB) - Angebot online unter www.berufsfeld-info.de





abi>> Flyer: Hochschulwahl (Download - PDF; 435 KB)





abi>> Flyer: Duales Studium

(Download - PDF; 304 KB)

(Download - PDF; 304 KB)



abi>> Flyer: Studienzulassung

(Download - PDF; 1,01 KB)

(Download - PDF; 1,01 KB)



abi>> Flyer: Studienfinanzierung (Download - PDF; 1,68 MB)





Plakat: abi>> Berufswahlfahrplan (Download - PDF; 401 KB)





Plakat abi>> Deine Berufswahl

(Download - PDF; 2,01 MB)

4. Checkliste Berufsorientierung

Wer im Unterricht Angebote zur Studien- und Berufsorientierung einsetzen möchte, kann aus einer breiten Palette an Veranstaltungen und Projekten wählen. Doch wie lässt sich erkennen, ob das jeweilige Angebot zielführend und für die eigene Klasse geeignet ist?



Eine Checkliste, die die Bundesagentur für Arbeit und die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland gemeinsam entwickelt haben, nennt insgesamt 13 Qualitätskriterien, mit deren Hilfe studien- und berufsorientierende Projekte bewertet und eingeordnet werden können. Dazu gehören Merkmale wie Selbstreflexion, Praxisbezug und Zugewinn an Entscheidungskompetenz. Aber es werden auch Fragen gestellt wie: "Passt das Angebot in die Jahrgangsstufe?" und "Gibt es Anknüpfungspunkte zu früheren Projekten bzw. dem Lehrplan?"

Den zugehörigen Flyer inklusive Checkliste finden Sie hier.

Zudem gibt es eine Excel-Datei, in der die Tabelle nach individuellen Bedürfnissen ergänzt und modifiziert werden kann.

5. Leitfaden Elternarbeit

Die Bundesagentur für Arbeit und die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland haben einen Leitfaden zur Elternarbeit (2013) herausgegeben. Im Zentrum stehen dabei folgende Fragen:

Was interessiert Eltern bei der Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder?





Wie können Eltern erreicht und motiviert werden?





Wie können Inhalte erfolgreich vermittelt werden?

Der Leitfaden wurde als Broschüre über die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit an die Schulen verteilt und kann als PDF (5,1 MB) in einer Langversion heruntergeladen werden unter: www.schulewirtschaft.de.

Ergänzend hierzu gibt es hilfreiche Arbeitsmittel für die Vor- und Nachbereitung von Elternveranstaltungen:

Checkliste Elternveranstaltungen (Doc / beschreibbares PDF; 1,6 MB)



Teilnehmer-Feedback-Bogen (Doc / beschreibbares PDF; 1,6 MB)

6. Leitfaden Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien

Für die Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien haben Bundesagentur für Arbeit und Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland gemeinsam eine neue Publikation erarbeitet: Leitfaden Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien - Warum eigentlich? (2016)

Der Leitfaden gibt Tipps, wie der Übergang von der Schule in Studium oder Beruf für alle Schülerinnen und Schülern erfolgreich gestaltet werden kann. Auf 56 Seiten unterstützt er Schulen Schritt für Schritt bei der Konzeption und informiert über die Zusammenarbeit mit Partnern wie den örtlichen Agenturen für Arbeit. Best-Practice-Beispiele werden vorgestellt.

Die Publikation kann als PDF (4,6 MB) unter www.arbeitsagentur.de heruntergeladen werden.

7. Leitfaden Berufs- und Studienorientierung inklusiv gestalten

Der Leitfaden Berufs- und Studienorientierung inklusiv gestalten. Handicap - na und? (2015) von Bundesagentur für Arbeit und SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland will Lehrkräften und anderen Akteuren Mut machen, junge Menschen mit und ohne Handicap auf ihrem Weg ins Berufsleben zu unterstützen. Die Publikation zeigt anhand von Praxisbeispielen und Erfolgsgeschichten auf, wie die inklusive Gestaltung von Berufsorientierung gelingen kann, etwa über eine Woche der Inklusion am Gymnasium.

Der Leitfaden steht als PDF (4,7 MB) unter www.arbeitsagentur.de zum Download zur Verfügung.

8. AzubiWelt – die neue App der Bundesagentur für Arbeit für Ausbildungssuchende

Mit der App AzubiWelt bekommen Jugendliche alle wichtigen Informationen und Funktionen rund um die Ausbildungssuche zur Verfügung gestellt.

Unter „Entdecken“ finden Jugendliche den Beruf heraus, der zu ihnen passt. Unterstützt werden sie dabei mit kurzen Videos, Bildern und den wichtigsten Informationen zum Beruf.

Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen wurde.

Außerdem informiert AzubiWelt die Jugendlichen via Push-Benachrichtigungen, wenn es neue, passende Ausbildungsstellen für sie gibt.

AzubiWelt bietet zudem die Kontaktmöglichkeit zur Berufsberatung. Die Jugendlichen schreiben in der App eine Nachricht an die Bundesagentur für Arbeit und bekommen von ihrer Beratungsfachkraft die passende Antwort.

Die AzubiWelt wurde gemeinsam mit Jugendlichen in Workshops und auf der Open Innovation Plattform ideenwerkstatt.arbeitsagentur.de entwickelt. Die App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.

9. Unterrichtsmaterialien zu Girls'Day und Boys'Day

Am Girls'Day öffnen Unternehmen, Betriebe, Hochschulen und Organisationen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der fünften Klasse. Dabei lernen diese Ausbildungsberufe und Studiengänge kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Das Äquivalent für junge Männer ist der Boys'Day. Hierbei erhalten Jungs zum Beispiel Einblick in soziale Berufe.



Zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Girls'Day und Boys'Day im Unterricht stellt das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit Informations- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die Sie kostenlos herunterladen können.

Girls'Day - Informations- und Arbeitsmaterialien,

Ausgabe 2017 (Download - PDF; 8 MB)

- Informations- und Arbeitsmaterialien, Ausgabe 2017 (Download - PDF; 8 MB) Boys'Day - Informations- und Arbeitsmaterialien,

Ausgabe 2017 (Download - PDF; 13 MB)

10. "Glaube oder Extremismus? Hilfe für Angehörige: Die Beratungsstelle Radikalisierung": Broschüre des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge



Das Team der Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist die Anlaufstelle für Lehrkräfte, Eltern und Angehörige, die den Eindruck haben, dass sich ein/e Jugendliche/r in ihrem Umfeld islamistisch radikalisieren könnte. In der Broschüre "Glaube oder Extremismus?" stellt das BAMF das Angebot der Beratungsstelle vor, geht auf häufig gestellte Fragen rund um das Thema Radikalisierung ein und schildert zwei Geschichten einer erfolgreichen Beratung.

"Glaube oder Extremismus? Hilfe für Angehörige: Die Beratungsstelle Radikalisierung" - Informationsbroschüre (Download)

11. Kampagne zur Berufsorientierung: Typisch ich!

Mit der Kampagne "Typisch ich!" will die Bundesagentur für Arbeit junge Menschen motivieren, über ihre berufliche Zukunft nachzudenken. Das zugehlörige Portal dasbringtmichweiter.de/typischich hilft ihnen herauszufinden, welche Berufe zu ihnen passen - und das auch im sozialen Netz auf YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook und Spotify. Im Portal können Jugendliche die Infoangebote nach Alter, Interessen und Vorlieben für Ausbildung oder Studium filtern. Alternativ können sie sich durch das komplette Angebot klicken und inspirieren lassen - von Reportagen, Videos und Quizzes. In den Beiträgen äußern sich nicht nur junge Leute "von nebenan", auch YouTube-Stars wie Julien Bam, Joyce, Barbielovelipstick, Dner und Lauren Coco erzählen, was für sie typisch ist und geben Tipps uur Berufsorientierung.

"Typisch ich!" verlinkt auf weiterführende Infoangebote wie abi,de, Planet-Beruf, BERUFE.TV, den What'sMeBot bei WhatsApp und das Online-Selbsterkundungstool.

Die Präsentation zur Kampagne "Typisch ich!" steht zum Download bereit (PDF, 1,5 MB).