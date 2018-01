Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Hallo, das ist bundesweit leider nicht einheitlcih geregelt und hängt von den Hochschulgesetzen des Landes ab. In der Regel ist die Zeit des Mutterschutzes auf jeden Fall möglich. In den meisten Fällen ist es auch für die gesamte Elternzeit möglich.

Das ist nicht bundeseinheiltich geregelt, wieviel Kinderbetreuung was kostet … Es gibt in der Regel Staffelbeiträge, die sich nach dem Einkommen richten - in der regulären Kindertagsstätte…Ein Krippenplatz ist kostenintensiver.

Hallo Laura, es hängt davon ab, welches Arbeitsverhältnis, welche Berufstätigkeit und bei welchem Arbeitgeber Sie vorher beschäftigt waren. Wichtig ist, dass Sie die Elternzeit nicht nur zum Bindungsaufbau mit Ihrem Kind nutzen und mit der neuen Alltagssituation zurechtzukommen, sondern für berufliche Weiterqualifizierung und z.B. über ElterngeldPlus (ab 1. Juli gültig) bereits in Teilzeit in Elternzeit gehen. Sonst ist der berufliche Anschluss schwierig.

Hallo Claudius, ich empfehle auch, sich an die Familienberatrungsstelle der Hochschule zu wenden. In zahlreichen Studiengängen können die Studierenden ihre Stundenpläne selbst zusammenstellen. Dadurch haben Eltern die Möglichkeit, Zeiten für die Familie freizuhalten. Dennoch stellt sich für viele früher oder später die Frage, wie ihr Kind betreut werden soll, wenn sie Seminare besuchen oder lernen müssen.

Meine Freundin ist noch in der Ausbildung. Sie möchte am liebsten jetzt schon ein Kind. Geht das in der Ausbildung so einfach?

Gehen tut es, aber es ist auf keinen Fall empfehlenswert, denn die Frage ist natürlich, wann wird sie wie Gelegenheit haben ihre Ausbildung abzuschließen und das ist ein wichtiger Aspekt um für den Arbeitsmarkt attraktiv zu sein und bleiben - Qualifkation. Es gibt auch Ausbildungen die in Teilzeit angeboten werden; aber wenn Ihre Freundin jetzt mitten in der Ausbildung ist, wäre es für ihre berufliche Entwicklung und Chancen auf Einkommenssicherung wichtig, diese abzuschließen...

Eine Ausbildung kann man grundsätzlich auch mit Kind und in Teilzeit absolvieren. Allerdings muss man dabei sehr viel bedenken. So kommt es auch drauf an, wie der Arbeitgeber dazu steht und ob es die Ausbildung dann ganz gefährden wurde. Einen Abschluss zu haben finde ich in Deutschland sehr wichtig.

Oftmals ist es nicht nur der Beruf selbst, sondern die Tätigkeit mit Aufgaben im Kontext Arbeitgeber/in. Es lassen sich Tätigkeiten mit Kindern sehr gut vereinbaren, wenn Sie z.B. eine gewisse Zeithoheit zur Flexibibliserung der Arbeitszeit haben - das ist nicht in allen Bereichen möglich, oder wenn Ihre Tätigkeit Ihnen auch erlaubt, einige Arbeiten von zu Huase zu regeln, z.B. gibt es Tätigkeiten als Journalistin, als Unternehmensberater oder anderen, wo ein Teil der Tätigkeit vor Ort erfolgen muss - beim Kunden / im Unternehmen - aber ein Teil auch gut von zu Hause gemacht werden kann. Währenddessen, wenn Sie z.B. im Handwerk tätig sind - von Bäckerei über Autowerkstatt, oder in der Bankfiliale am Schalter, oder als Erzieher, Krankenpfleger, Arzt...lassen sich schwer Arbeitsorte nach Hause verlegen, bzw. die Arbeitszeit flexibel nach eigenem Befinden gestalten...Als Lehrer z.B. ist es die Kombination aus Anwesenheit und Homeoffice.

Eltern müssen Elternzeit nicht in einem Stück nehmen. Bei Anmeldung bis zu sieben Wochen vor Ablauf der ersten zwei Jahre ist die Inanspruchnahme für das dritte Lebensjahr ohne Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Bis zu zwölf Monate (von maximal 36) der Elternzeit können auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes übertragen werden. Hier muss der Arbeitgeber zustimmen. Wird während der laufenden Elternzeit ein weiteres Kind geboren, kann die Elternzeit im direkten Anschluss an die laufende erste Elternzeit in Anspruch genommen werden.

Cornelia Spachtholz (VBM)