Alle meine Fragen beziehen sich auf das Lehramt am Gymnasium. Welche Fächer kann ich mit Musik kombinieren? Wie bewerbe ich mich, wenn ich Musik auf Lehramt studieren möchte? Muss mich die Uni nehmen, wenn die Hochschule mir eine Zusage gegeben hat?

Selina (vorab via Mail)

Die Struktur des Lehramtsstudiums ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Hier in Rheinland-Pfalz können alle Fächer frei kombiniert werden, siehe z.B. unsere Seite unter www.studium.uni-mainz.de . Für Musik ist vor allem eine Eignungsprüfung erforderlich, die sollten Sie an der Hochschule ablegen, an der Sie studieren möchten, weil die Anforderungen unterschiedlich sein können.

Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, in Rheinland-Pfalz kann man nur mit Abitur Lehramt studieren. Am besten schauen Sie unter www.hochschulkompass.de nach den Zugangsvoraussetzungen an der Hochschule, die Sie interessiert.

Kann man, wenn man nicht in Hessen studiert, später in Hessen arbeiten?

Innerhalb von Deutschland sind die Ländergrenzen relativ durchlässig, das heißt Sie können auch in einem anderen Bundesland arbeiten als Sie studiert haben. Das ist immer auch vom Bedarf abhängig. In Österreich ist das Lehramsstudium sicherlich anders und die Anerkennung schwieriger, weil es sich um ein Staatsexamen handelt.

Hallo, ich überlege gerade Grundschullehramt zu studieren. Und nun ist mir aufgefallen, dass man an einigen Universitäten noch auf Staatsexamen studiert und bei anderen auf Bachelor. Macht es einen Unterschied? Bzw. muss man dann den Master auch noch machen?

Vom Zugang zum Beruf als Lehrerin sind Staatsexamen bzw. Bachelor plus Master gleichwertig. Der Bachelor allein qualifiziert noch nicht für den Beruf.

Okay, aber dann ist es auf Staatsexamen ja sinnvoller, da dies nur 7 Semester insgesamt dauert und Bachelor plus Master ja um einiges mehr, oder?

Die Masterstudiengänge sind für verschiedene Schultypen unterschiedlich lang, in Rheinlandpfalz zum Beispiel nur zwei Semester für Grundschule, also insgesamt auch nur acht.

Was müsste ich eigentlich genau studieren, wenn ich nur Sprachen unterrichten möchte? Wenn möglich auch nur für die Sekundarstufen?

Sie studieren dann als Fachwissenschaften die Sprachen, die Sie unterrichten möchten. Dazu kommen Bildungswissenschaften, Schulpraktika etc..

Hallo, ich will mit Fachabitur Grundschullehramt studieren, geht das wenn ich vorher ein anderes Bachelorstudium abgeschlossen habe (z.B. Soziale Arbeit) und ich dann als Quereinsteiger ins Grundschullehramtsstudium einsteige?

Grundsätzlich wäre der Abschluss eines Bachelorstudiums an einer Fachhochschule mit einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung verbunden. Über die Quereinstiegsmöglichkeiten sollten Sie sich am besten einmal persönlich bei der Hochschule Ihrer Wahl beraten lassen.

Wenn ich mich für Lehramt an Grundschulen entscheide, kann ich dann auch nur Mathe, Deutsch und zum Beispiel Sachunterricht unterrichten? Oder muss man mehr Fächer unterrichten?

Beim Lehramt an Grundschulen müssen grundsätzlich alle Fächer unterrichtet werden, deshalb studiert man die Fachwissenschaften nur in einem begrenzten Umfang. Danach gibt es dann das Fach "Grundschulbildung", das fächerübergreifend ausgerichtet ist.

In Rheinlandpfalz ja. Am besten informieren Sie sich auf der Homepage der jeweiligen Universität.

In Bayern ist diese Kombination nicht möglich. In Sachsen sollte diese Kombination möglich sein.

Für Bayern gibt es folgende Übersicht vom Kultusministerium, was Fächerkombinationen anbelangt: www.km.bayern.de. Das betrifft die Möglichkeiten an Gymnasien. Und hier noch ein Link zum sächsischen Kultusministerium: www.lehrerbildung.sachsen.de/3503.htm . Informationen zu den Fächerkombis gibt es auf den Uni-Websites.

Kommt es in Sachen Gehalt darauf an, was für Fächer man unterrichtet?

Was ist zurzeit gefragter: Grundschullehrer oder Gymnasiallehrer?

Hat man, wenn man als Lehrer ausgebildet ist, ein "Mitbestimmungsrecht" was den Ort des Arbeitsplatzes angeht?

Klar! Nur sind die Einstellungschancen an begehrten Orten natürlich geringer als an weniger beliebten.

Ich habe gehört, dass in Hessen die Stellen nur noch nach Notendurchschnitt vergeben werden und man sich nicht mehr bei den jeweiligen Schulen bewirbt. Ist das richtig?

In Hessen bewirbt man sich im Normalfall nicht direkt für eine Schule, sondern hessenzentral. Dabei spielt die Note natürlich eine entscheidene Rolle, aber auch soziale Kriterien werden mit einbezogen.

Kann es dann passieren, dass man keine Stelle in der Nähe bekommt und dann umziehen muss? Oder wie funktioniert das, wenn man sich hessenzentral bewirbt?

Ja das kann passieren. Wenn du eine Schule zugewiesen bekommst, die nicht in der Nähe deines Wohnortes liegt.

Das lässt sich nicht pauschal beantworten, es kommt v.a. auf die Bedarfsfächer an (z.B. Mathe, Physik, Informatik...).

Wäre also Mathe, Chemie ein Kombination mit guten Chancen?

Nochmal in Bezug auf die hessenzentrale Bewerbung: Wenn man nun eine Stelle zugewiesen bekommt, die nicht in der Nähe des Wohnortes liegt, aber ein Umzug durch Kind und berufstätigen Mann nicht möglich ist, was passiert dann? Hat man durch "solche Verhältnisse" Anrecht/Vorrecht auf eine Stelle in der Nähe?

Mit dieser Frage wenden Sie sich am besten direkt an das Ministerium, das für die Vergabe zuständig ist.

Hat man mit einem Abschluss in Bio, Chemie auf Lehramt (Gymnasium) die Möglickeit, in die Industrie zu gehen? Wie stehen dort die Chancen?

Mit Industrie meine ich die Wirtschaft. Also angestellt in einer Firma, beispielsweise als Chemie-/Biologielaborant oder in anderen Berufen, die man in diesem Bereich ausüben könnte.

Wie sind die Einstellungschancen in den kommenden Jahren für Lehrer?

Hallo Nora, es gibt von der KMK auch eine Prognose, die Hinweise auf den Bedarf geben kann. Du findest sie als PDF unter folgendem Link: www.kmk.org.pdf Außerdem kannst du mal einen Blick in die abi>> Unterrichtsidee werfen: abi.de/orientieren/was-werden.de Darin wird das Thema auch behandelt.

Kann man nur in dem Bundesland unterrichten, in dem studiert wird oder kann man z.B. auch in Österreich studieren und in Deutschland arbeiten?

Abschlüsse innerhalb der Bundesrepublik werden von den Kultusministerien weitestgehend anerkannt. Die Anerkennung eines Lehramtstudiums aus einem anderen europäischen Land übernimmt das jeweilige Kultusministerium des betroffenen Bundeslandes. Diese sind in deinem Fall der beste Ansprechpartner wenn du genauere Infos möchtest.

Innerhalb von Deutschland sind die Ländergrenzen relativ durchlässig, das heißt Sie können auch in einem anderen Bundesland arbeiten als in dem Sie studiert haben. Das ist immer auch vom Bedarf abhängig. In Österreich ist das Lehramsstudium sicherlich anders und die Anerkennung schwieriger, weil es sich um ein Staatsexamen handelt.

Ich überlege Bilinguales Europalehramt in Baden-Württemberg zu studieren. Können Sie dafür eine Einstellungsprognose abgeben? Glauben Sie, dass sich aufgrund der Flüchtlingssituation in Deutschland das Lehramtsstudium verändert beziehungsweise dass mehr Lehrer benötigt werden?

Das Studium wird sich dadurch sicherlich nicht wesentlich verändern. Der Bedarf an interkulturell qualifizierten Lehrkräften dürfte aber weiter steigen.

Ja, das wäre ein sogenanntes Doppelstudium. Das wäre aber keine klassische Kombination, um an einer Schule zu unterrichten.

Deutsch als Fremdsprache gibt es an einigen Hochschulen (nicht allen), schauen Sie einmal unter www.hochschulkompass.de

Nach unserer Recherche unter www.hochschulkompass.de gibt es keinen Studiengang Deutsch als Fremdsprache mit Schwerpunkt Grundschule. Es wäre also eher eine Zusatzqualifikation neben dem normalen Lehramtstudium.

Also zur Frage von question1: Wir können leider Antwort geben und wissen auch nicht wo man dazu Informationen erhalten könnte.

Guten Tag, ich bin auch am überlegen Lehramt zu studieren und würde gerne wissen welchen Notenschnitt ich ungefähr für die Fächer Geschichte und Deutsch oder Politik und Wirtschaft brauche?

Auch das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Planstellen für Beamte sind eher in den Bedarfsfächern zu erwarten.

Die Prognosen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Meines Wissens ist Mathe aber gerade in allen Bundesländern gefragt.

Was ist, wenn man beide Fächer (Mathe, Latein) nicht an einer Universität studieren kann?

Meinen Sie, dass nicht beide Fächer an einer Uni angeboten werden? Dann würde es schwierig werden.

Wenn ich Lehrer an einem Gymnasium mit zwei verschiedenen Fächern werden will: Wie lange dauert es ungefähr vom Anfang des Studiums bis zur Einstellung als Lehrer normalerweise?

Mindestens 5 Jahre Studium plus 1,5 Jahre Referendariat (da verdienen Sie natürlich schon Geld).

Hallo, ich möchte Physik und Chemie studieren und wohne in der Nähe von Kassel. Wie gut stehen die Chancen mit der Fächerwahl einen Platz an einer Schule zu bekommen und gibt es bestimmte Universitäten an die ich mich wenden sollte?

Physik und Chemie gehören sicherlich zu den Fächern, in denen die Einstellungschancen gut sind. Für die Universität schauen Sie unter www.hochschulkompass.de. In der erweiterten Suche können Sie auch mit der Umkreissuche Universitäten in der Nähe von Kassel finden.

In RLP stünden die Chancen damit gut, Prognosen finden Sie auf den jeweiligen Seiten der Ministerien. Die Eignung der Universität hängt davon ab, welche Kriterien Ihnen persönlich besonders wichtig sind.

Wo kann man erfahren, für welche Fächer und in welchen Bundesländern vorrangig Lehrer verbeamtet werden? Und wie hoch sind in etwa die Kosten eines Lehramt-Studiums in Hessen?

Ob in dem gewünschten Bundesland verbeamtet wird, erfährt man immer auf der Seite des jeweiligen Kultusministeriums. Die Kosten errechnen sich aus Wohnung, Lebensunterhaltskosten und dem jeweiligen Semesterbeitrag der Uni. Sie können von Uni zu Uni variieren und lassen sich pauschal nicht beantworten. Die Zentrale Studienberatung der TU Darmstadt rechnet mit circa 650€ pro Monat.

Grundsätzlich ist das schon möglich. Ein Studium ist aber auf eine durchschnittliche wöchentliche Zeitbelastung von 40 Stunden ausgelegt, d.h. der Umfang des Arbeitens sollte nicht allzu groß sein. Gut sind Jobs, bei denen die Zeiteinteilung für Sie relativ flexibel ist, v.a. am Wochenende oder in der vorlesungsfreien Zeit haben Sie mehr Flexibilität.

Sind die Ausbildungsmöglichkeiten an der Humboldt-Uni in Berlin oder an der Uni in Potsdamm besser zum Lehramtstudium? Welche Variante würden Sie persönlich bevorzugen?

Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Sie müssen herausfinden, welche Uni am besten zu Ihnen persönlich passt.

Im Sommer 2017 werde ich meinen Bachelor of Arts (240 CP) im zeitgenössischen und klassischen Tanz an der KONSuni in Wien abschließen. Im Anschluss daran möchte ich in Deutschland direkt ein Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch, Französisch, Politik und Geschichte beginnen. Mein Abiturdurchschnitt ist 1,4 (Leistungskurse: Französisch und Deutsch) Hierzu nun folgende Fragen: Welche Studienleistungen aus meinem vorherigen Tanzstudium können mir für ein Lehramtsstudium (Sek 2) oder ein Bachelorstudium, das mir dann den Masterstudiengang in Education ermöglicht, um im Lehramt zu arbeiten, angerechnet werden? An welcher deutschen Universität wird mein österreichischer Studienabschluss anerkannt ? Kann ich bereits 2016 ein Eignungspraktikum für Lehramt machen, das auch noch bei meinem Studienbeginn 2017 gültig sein wird?

Max (vorab via Email)

Die Anerkennung von Leistungen aus anderen Hochschulen ist immer abhängig davon, ob die entsprechenden Leistungen nach der Prüfungsordnung der "aufnehmenden" Hochschule auch gefordert werden. Bei den Fächern, die Sie im Lehramt studieren möchten, kann ich vordergründig keiinen Bezug zu Tanz erkennen. Anders wäre das wahrscheinlich z.B. beim Fach Darstellendes Spiel, das man hier in Rheinlandpfalz als Erweiterungsfach belegen kann. Am besten überlegen Sie erst einmal, an welcher Hochschule Sie studieren möchten, und klären die Frage der Anerkennung dann vor Ort.

Wie stehen die Chancen mit Englisch,Sport,Deutsch eine Stelle zu finden, beziehungsweise in Baden-Württemberg verbeamtet zu werden? Und wie stehen die Chancen auf Verbeamtung im Grundschullehramt in BW? Da ich zwischen Grundschullehramt und Gymnasiallehramt tendiere würde mich interessieren, ob sich Familie und Gymnasiallehramt gut verbinden lässt, da man oft bis Nachmittags in der Schule ist und sich die Arbeit( Unterricht vorbereiten, KAs korrigieren etc) mit nach Hause nimmt.

Meines Wissens ist es möglich, Stunden zu reduzieren. Man muss nicht 30 Unterrichtsstunden pro Woche unterrichten, sondern kann nach Elternzeit etc. auch reduziert wieder einsteigen.

Wie groß ist der Gehaltsunterschied in Baden-Württemberg zwischen Grundschullehramt und Gymnasiallehramt

Der Gehaltsunterschied in BW für einen Berufseinsteiger beträgt circa 600€

Wie stehen die Zukunftschancen für Englisch, Deutsch, Sport, katholische Religion auf Gymnasiallehramt in BW?

Es gibt noch ein PDF vom Kultusminsterium zu den Einstellungschancen in Baden-Württemberg: www.kultusportal-bw.pdf

Informationen zum Studium Sonderpädagogik gibt es auf abi>> unter /studium/studiengaenge/lehramt Außerdem in der Berufsreportage Lehrer an Förderschulen: /beruf-karriere/berufsreportagen

Diese Information findet sich auf den Seiten der Hochschulen, bei denen dieser Studiengang angeboten wird. In RLP ist das z.B. in Landau der Falll, die Infos finden Sie hier: www.uni-koblenz-landau.de/de/studium/vor-dem-studium/foerderschule .

Wie stehen aktuell die Chancen mit der Fächerkombination Geschichte und Politik in Hessen eine Stelle als Lehrer zu bekommen? Und wie sieht die Situation zur Zeit für Grundschullehrer aus?

Aktuell studiere ich öffentliche Verwaltung. Ist es möglich mit einem abgeschlossenen Verwaltungstudium Berufsschullehrer in Hessen zu werden oder ist das ein komplett eigenständiger Studiengang?

Am besten schauen Sie einmal auf der Website des hessischen Ministeriums, siehe verwaltung.hessen.de .

Öffentliche Verwaltung ist in Hessen keine berufliche Fachrichtung, am ehesten könntest Du wahrscheinlich in der Richtung WIrtschaft unterrichten. Für eine eventuelle Anerkennung wendest Du dich am besten einmal an die Uni Frankfurt oder Gießen im Studiengang Wirtschaftspädagogik.

Hallo, ich möchte auf gymnasialen Lehramt Musik und Deutsch studieren. Kann man schon absehen, wie das mit den Jobchancen in 6-7 Jahren ist? Und gibt es zur Not noch Ausweichmöglichkeiten in diesem Studienbereich?

Prognosen: http://www.kmk.org.pdf . Was meinen Sie mit Ausweichmöglichkeiten?

Ausweichmöglichkeiten in dem Sinne, dass man mit diesem Lehramtsstudium für Deutsch und Musik auf andere Berufszweige als auf den Lehrerberuf auf einem Gymnasium ausweichen kann (z.B Förderschulen oder Lernbetreuung und Lernhilfe mit Musik oder ähnliches.

Grundsätzlich ist ein Lehramtsstudium ein vollwertiger berufsqualifizierender Abschluss auch außerhalb der Schule. Bei der Suche nach alternativen Berufsfeldern kommt es v.a. darauf an, eine entsprechende Zielsetzung zu entwickeln und studienbegleitend dazu passende Erfahrungen zu sammeln. Dabei unterstützen die Zentralen Studienberatungen oder die Career Services der Hochschulen.

Verena.V.