Berufe mit BWL

Dijana (via Mail)

Hallo, mich interessiert, wie die Teilnehmer das BWL-Studium an Hochschule bzw. Universität bewerten. Wann ist welche Einrichtung sinnvoller in Bezug aufs spätere Arbeitsleben? Welchen Unterschied sehen Arbeitgeber zwischen Hochschul- und Universitätsabsolventen und welche werden bevorzugt eingestellt? Wie gestaltet sich das Masterstudium an einer Universität nach Bachelor-Abschluss an einer Hochschule?