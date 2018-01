Studienbewerbung

Hallo!:) Kann man sich bei Medizin auch direkt an den Unis bewerben oder geht wirklich alles nur über hochschulstart.de?

Achso. Ok. Können Sie mir vielleicht Tipps für ein Motivationsschreiben geben? Ich bin gerade dabei eins zu schreiben und ich habe das vorher noch nie gemacht.

Hallo. Welche Wirtschaftsfächer ohne NC gibt es in Kassel?

Schauen Sie doch mal unter www.hochschulkompass.de nach. Dort können Sie gezielt nach zulassungsfreien Fächern suchen, gefiltert nach Orten etc.

Kann man sich für alle Studiengänge bei hochschulstart.de bewerben oder sollte man sich auch an Unis direkt bewerben?

Hallo Alicia, hochschulstart.de unterscheidet zwischen zwei Verfahren. Zum einen gibt es das Verfahren für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge (Medizin, Tiermedizin, Pharmazie und Zahnmedizin). Zum anderen bietet hochschulstart.de das Serviceverfahren für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbeschränkung wie Psychologie, BWL etc. An diesem Verfahren beteiligen sich noch nicht alle Hochschulen mit allen Studiengängen.

Je nach Verfahren existieren unterschiedliche Bewerbungsfristen. Im Verfahren für die örtlich zulassungsbeschränkten Studiengänge endet in der Regel die Bewerbungsfrist am 15.07. bei einem Wintersemester. Einige Hochschulen unterscheiden allerdings zwischen Alt- und Neuabiturienten. So können für Altabiturienten abweichende Bewerbungsfristen gelten, welche von der jeweiligen Hochschule festgelegt werden können. Beim Verfahren der bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge wird grundsätzlich zwischen Alt- und Neuabiturienten unterschieden. Für Altabiturienten gilt im Wintersemester der 31.05.2015 und für Neuabiturienten der 15.07.

Danke für die Antwort! Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich als Neuaboturient bis zum 15.7 bewerben...Sollte man sich, wenn man Lehramt für Gymnasien studieren möchte, stark an den gesuchten Fächern orientieren oder sollte man sich wirklich auf eigene Vorlieben konzentrieren? Wie sind die späteren Berufsaussichten in diesem Bereich? Was würden Sie mir zu dem Fach Englisch empfehlen? Ich tendiere Richtung Sport, Kunst, Französisch und Deutsch als weitere Fächer.

Hallo! Ich möchte mich in München und Frankfurt für Jura und Wirtschaftswissenschaften (WiWi) bewerben, habe aber gehört, dass sich Altabiturienten bei einigen Unis jedoch schon bis Ende Mai bewerben müssen.

Hallo Marlene, wenn nichts anderes extra geregelt ist, gilt der 15.7. als "Deadline", das ist z.B. an den allermeisten Unis in Baden-Württemberg so. Ausnahme für Alt-Abi gibt es z.B. an den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, dort aber einfach auf den Seiten zu finden.

Wie vorhin schon geschrieben, überlege ich, mich für WiWi zu bewerben, bin mir aber nicht sicher welche Unis da am besten sind. Haben Sie da vielleicht einige Vorschläge? Außerdem wurde mir gesagt, dass WiWi im Grunde genommen genau wie BWL ist. Ich weis, dass WiWi ein Mix aus BWL und VWL ist, BWL finde ich aber zu mathelastig. Wäre WiWi dann also eine sinnvolle Alternative oder kommt es im Endeffekt auf das Gleiche raus ?

Mathe, Ökonometrie, Statistik usw. haben Sie in beiden Fächern. Sehen Sie sich die Fächerliste/Lehrplan/Modulhandbuch der in Frage kommenden Unis an, manchmal ist es mehr, manchmal weniger - je nach Uni!

Kann ich mich für Jura und WiWi auch direkt über die Unis bewerben oder soll ich das auch über Hochschulstart machen? Und achten die Unis darauf, wo und für was man sich noch beworben hat? Meine Frage ist, ob man Präferenzen haben muss.

Sie können sich natürlich auch direkt bei Hochschulen für Jura und Wiwi bewerben. Nicht alle vergeben Plätze über hochschulstart.de. Ob Sie sich noch an anderen Hochschulen beworben haben, spielt hier keine Rolle.

Danke für die Antwort! Ich bin zur Zeit im Ausland in Indien und arbeite hier für 3 Monate in einem Slum. Ich denke es wird nicht als FSJ angerechnet, kann ich es trotzdem irgendwo bei den Unis vermerken, dass ich also etwas sinnvolles in meinem Gap Year gemacht habe und nicht nur Reisen war?

Ihr dreimonatiger Indien-Aufenthalt ist in der Tat kein FSJ. Und inwieweit die Unis Ihr Engagement trotzdem würdigen, können wir Ihnen leider nicht sagen. Möglicherweise finden Sie Informationen darüber auf den Homepages der Unis.

Es könnte bei manchen Studiengängen (in die soziale Richtung, Lehramt) einen Bonus bringen. Man kann die Bescheinigung darüber auf jeden Fall mitschicken, wenns nichts bringt - schaden tut es nicht.

Örtlich zulassungsbeschränkte Studienangebote, welche über das Verfahren von hochschulstart.de vergeben werden, werden automatisch nach Eingang priorisiert. Die Prioritäten können aber bis zum Ende der Entscheidungsphase noch von Ihnen abgeändert werden. In der Koordinierungsphase 1 haben Sie die Möglichkeit, mehrere Zulassungsangebote zu erhalten. Ab der Koordinierungsphase 2 bleibt nur noch das derzeit höchstmöglich priorisierte Zulassungsangebot bestehen und alle niedriger priorisierten Bewerbungen scheiden aus dem Verfahren aus. Sie können aber dann noch warten, ob Sie durch Nachrücken ein Zulassungsangebot für eine höher priorisierte Bewerbung erhalten können.

Danke für die Antwort. Ich komme, wie gesagt, erst Mitte Juni zurück. Ist es also sinnvoll vorher schon einen Beratungstermin auszumachen oder sind Sie der Meinung, dass ich generell früher nach Hause kommen sollte, um alles zu organisieren?

Das Problem ist, dass ich mich bereits seit September im Ausland befinde. Sie sind also der Meinung, dass ein Beratungsgespräch direkt nach meiner Rückkehr (etwa um den 10.6) nicht ausreicht?

Ach so. Sie können sich ja aus dem Ausland schon anmelden, oft sind es vier oder mehr Wochen Wartezeit. Bei der Studienberatung der Berufsberatung über 0800 4 5555 00 Ihre Situation schildern und um einen Termin gleich am 15.6. bitten oder per Mail anmelden.

Hallo. Wie lange dauert es durchschnittlich sich bei einer Universität einzuschreiben und was braucht man alles für Unterlagen?

Mit der Zusage bekommt man eine Liste der zu erledigenden Dinge, z.B. Versicherungsnachweis, Passbild, ggf. Bezahlung von Verwaltungsgebühren usw. Diese Unterlagen muss man (meist in einer bestimmten Frist) bringen, dann wird man immatrikuliert. Dauer ca. 2 - 4 Wochen ab Zusage.

Die letztliche Einschreibung geht in der Regel sehr schnell. Die Dauer des Bewerbungsverfahrens kann von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich sein. Wenn es sich um ein zulassungsfreies Fach handelt (also ohne NC) können Sie sich direkt an einer Hochschule einschreiben.

Sind die Deadlines an Niederländischen Universitäten früher?

Am besten erkundigen Sie sich direkt bei den niederländischen Unis, die Sie interessieren. Auch in den Niederlanden hängt es vom Fach ab und ob der Studiengang zulassungsbeschränkt ist oder nicht.

Hallo. Wenn ich mich für den Studiengang Zahnmedizin bewerben möchte, muss ich das dann auch über hochschulart.de machen? Weil Medizin wird ja zentral vergeben. Und was muss ich alles an Unterlagagen mitschicken? Abiturzeugnis etc.?

Ja, für Zahnmedizin (an einer staatlichen Hochschule) bewerben Sie sich bei hochschulstart.de. Im Regelfall benötigen wir das unterschriebene PDF vom Antrag und mindestens eine amtlich beglaubigte Kopie vom Abizeugnis. Sollten weitere Unterlagen erforderlich sein, bekommen Sie das am Ende der Antragstellung vom Programm "mitgeteilt".

Okay danke! Und an wie vielen Unis darf ich mich bewerben?

Sie können sich an bis zu sechs Universitäten für Zahnmedizin bewerben.

Okay gut danke. Nene, ich kann mir darunter nur nicht wirklich etwas vorstellen hinsichtlich Struktur etc. Dann schau ich dort mal, alles klar :-)

Hallo Hanno. In der Regel gibt es bei anerkannten FSJ die Vorwegzulassung, d.h. vor dem FSJ bewerben, wenn Zusage kommt - aufheben und nach dem FSJ bei der erneuten Bewerbung die alte Zusage mit der FSJ-Bestätigung hinschicken - und man bekommt den Platz.

Bitte wenden Sie sich mit der Fragestellung am besten direkt an die Hochschule, da diese die einzelnen Kriterien festlegen. Bei Studiengängen mit örtlicher Zulassungsbeschränkung ist es möglich eine Rückstellung mitzuteilen, wenn man seine Zulassung aufgrund eines Dienstes nicht wahrnehmen kann.

Ein paralleles Studium von zwei eigenen Studiengängen will gut überlegt sein. Eventuell finden Sie einen Studiengang, der beide Fächer miteinander kombiniert: hochschulkompass.de

Danke, das hat mir geholfen! :) Wann beginnt ein Wintersemester in der Regel? Ich komme erst im September aus dem Ausland zurück.

Das Wintersemester beginnt in der Regel Mitte Oktober. Einige Universitäten haben Ausnahmen.

An den Unis beginnt das Semester in der Regel Anfang/Mitte Oktober, an den FHs/HAWs Anfang/Mitte September. Häufig gibt es vorher aber noch Einführungstage.

Hallo. Was wird in einer Bewerbung für eine Hochschule erwartet? Für Schulpraktika etc. war bisher ja etwas vorgegeben, aber die Uni wird sich ja wohl kaum für meine Freizeit interessieren.

Ein "Bewerbungsschreiben" gibt es kaum, wenn, dann wird ein Motivationsschreiben verlangt: Warum möchte ich das Fach studieren, warum bin ich geeignet, warum möchte ich an diese Uni,usw.

Für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge gibt es bundesweit geltende Bewerbungsfristen. Bei den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen, welche am Verfahren von hochschulstart.de beteiligt sind, können Hochschulen innerhalb der Bewerbungsphase unterschiedliche Bewerbungsfristen (auch zwischen Alt- und Neuabiturienten) festlegen. Die Bewerbungsfrist endet aber spätestens am 15.07.

Hallo!! :) Bei vielen Unis muss man auch noch einen Aufnahmetast machen. Was soll ich darunter verstehen und was beinhaltet denn so ein Test?

Wann bekommt man denn so in der Regel mitgeteilt, ob man an der gewünschten Uni angenommen ist?

Hi, ich würde gerne Lehramt studiern (Mathe und Pädagogik). Jetzt habe ich erfahren, dass Mathe NC-frei ist, Pädagogik aber nicht. Kann man sich dann jetzt schon bewerben oder muss ich warten, bis ich mein NC-Zeugnis habe?

In Baden-Württemberg muss man warten und dann beide Fächer in der Bewerbung angeben. Einschreiben ist sowieso meist erst nach der Bewerbungsfrist möglich, auch in NC-freien Fächern.

Ein FÖJ wird im WS 15/16 in Tiermedizin nicht berücksichtigt. Die Auswahlkriterien finden Sie hier: www.hochschulstart.de/index.php?id=32

Hallo, ich will nach dem Abi Lehramt studieren aber erst mal ein Jahr ins Ausland. Muss ich mich davor schon für den Studienplatz bewerben? Oder reicht das, wenn ich wieder zurück bin?

Wichtig ist nur, dass Sie die jeweiligen Bewerbungsfristen beachten, so dass Sie zu Ihrem Wunschbeginn anfangen können. Also auf jeden Fall vor dem Auslandsaufenthalt informieren und vielleicht auch schon Bewerbungsunterlagen vorbereiten.

Wenn Sie ein Zulassungsangebot im Rahmen des Verfahrens von hochschulstart.de für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbeschränkung erhalten, können Sie dies annehmen. Allerdings scheiden dann alle anderen am Verfahren teilnehmenden Bewerbungen aus. Sie können allerdings auch auf ein höher priorisiertes Zulassungsangebot warten. Das bisherige Zulassungsangebot würde solange bestehen bleiben.

Sind denn über Hochschulstart zwölf Bewerbungen pro Studiengang möglich oder in Summe?

Sie können im Rahmen des Serviceverfahrens von hochschulstart.de für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbeschränkung für bis zu zwölf Studienangebote (Kombination aus Hochschule und Studiengang) in der Summe bewerben.

Ich möchte Medizin studieren. Der NC wird aber nicht reichen. Gibt es noch andere Tipps, außer dem Medizinertest, in das Studienfach reinzukommen ? Und wie bewirbt man sich am besten?

Wie krieg ich denn raus, ob ein örtlich zulassungsbeschränktes Studium im dialogorientierten Verfahren vergeben wird oder eben nicht? Also wann muss ich mich dann nun bei hochschulstart bewerben und wann wo anders und wo dann?

Hallo, kann man mit einem Fach-Abi aus Nordrhein-Westfalen an der Universität Kassel Wirtschaftinformatik studieren? Gibt es die Möglichkeit vorher ein Praktikum zu machen?

Ein Praktikum können Sie natürlich immer machen. Wenn Sie schon genau wissen, welches Fach Sie an welcher Hochschule studieren möchten, fragen Sie am besten dort direkt nach, ob Sie ausreichende Voraussetzungen haben. Die Fachhochschulreife berechtigt Sie grundsätzlich zum Studium aller Studiengänge an allen Fachhochschulen oder entsprechenden Studiengängen an anderen Hochschulen. Aber keine Regel ohne Ausnahme: So werden Sie z.B. in Hessen und Niedersachsen mit der Fachhochschulreife meist auch an Universitäten zu Bachelorstudiengängen zugelassen.

Angenommen ich möchte Sozialwissenschaften studieren. An meiner Wunschuni in Frankfurt habe ich eine Wartezeit wegen NC. An einer anderen Uni kann ich bereits mit dem Studium beginnen.Kann ich dann die Uni später wechseln? Verbessert sich mein Notenschnitt trotzdem, wenn ich bereits studiere?

