Auslandserfahrung mit Erasmus+

Hallo, ich heiße Anne und bin 19 Jahre alt. Ist es möglich, dass ich gleich die ersten zwei Semester meines Studiums im Ausland absolviere und danach ohne Probleme an eine deutsche Uni wechseln kann? Und wie ist es dann mit der Bewertung dieser Semester durch die ausländische Uni? Ist es auch möglich, dass ich schon ein Studium im Ausland anfange und nebenher, z.B. als Au-Pair, arbeite und dann in Deutschland nochmal im ersten Semester anfange und mir eventuell sogar einige Themenbereiche schon anschreiben lasse? Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe machen, meine Fragen zu beantworten.

Anne via Mail

Anne: Wir empfehlen, dass man erstmal ca. 1-2 Semester an einer deutschen Hochschule startet, ehe man im Ausland studiert, aber vielleicht gibt es hier persönliche Gründe, dass das Studium gleich im Ausland starten soll?

Anne: Grundsätzlich können Sie ein Studium an einer ausländischen Hochschule beginnen, allerdings nicht im Rahmen des Erasmus+ Programms. Dafür sollten Sie frühestens im dritten Semester ins Ausland gehen. Bezüglich der Anrechnung oder Anerkennung von Studienleistungen, die bereits vor Beginn des Studium an einer deutschen Hochschule im Ausland erbracht wurden, sehe ich deutliche Schwierigkeiten.

Guten Tag! Gibt es für Lehramtsstudenten Sekundarstufe 2 (Fächer Deutsch und katholische Religion) Möglichkeiten, nach dem Bachelor im Ausland in den Fachrichtungen im Masterstudium gefördert zu werden. Wenn ja, in welchem Land und an welcher Uni? Vielen Dank für eine Antwort!

Christiane via Mail

Christiane: Jede Hochschule, die am Erasmus-Programm teilnimmt, verfügt über ein eigenes Netzwerk - insofern sollte man zuerst an der eigenen Hochschule nachfragen, ob eine gewünschte Kombination von Fach und Land besteht.

Hallo Christiane, die Frage wäre im Rahmen Studium und Erasmus + oder der Förderung von Praxisaufenthalten. Für deine berufliche Zukunft würde ich Dir eher ein Praktikum empfehlen, was durchaus über ERASMUS möglich ist. Konditionen und Praktikumsangebote gbt es sicher bei deinem International office.

Ich studiere Medizin im vorklinischen Abschnitt und möchte gerne ein Semster im Ausland studieren. Welche deutsche Uni hat attraktive Partneruniversitäten im englisch- spanisch- oder französischsprachigen Ausland? Bei welchen Universitäten ist die Anerkennung des Auslandssemsters für Humanmedizinstudenten (Abschluss Staatsexamen) vollständing? Und bringen zusätzliche Sprachqualifikationen oder höhere Niveaus (meist wird ja B1 gefordert) Vorteile bei der Bewerbung? Was kostet eine Bewerbung inkl. nötiger Zertifikate im Durchschnitt? Wie kann ich meine Chancen zusätzlich verbessern?

Helena via Mail

Helena: Analoge Antwort wie an Christiane. Auch die notwendigen Sprachkenntnisse von Studierenden legen die Heimat- und Gasthochschule gemeinsam fest. Offen gesagt kommt mir B1 für Humanmedizin sehr niedrig vor, denn man muss sowohl Veranstaltungen folgen können als auch mit Patienten sprechen.

Hallo, ich würde gerne wissen, an welche Organisationen oder Menschen ich mich wenden kann, wenn ich mir selbst zum Beispiel ein Praktikum im Ausland organisieren möchte. Gibt es da bestimmte Seiten auf denen ich die Angebote sehen kann oder die mir beim Vermitteln helfen?

Lucy: An Universitäten bieten oft die verschiedenen Fachbereiche/Fakultäten Praktikumsdatenbanken. Meist auch in Verbindung mit Erfahrungsberichten. Darüber hinaus verweisen wir unsere Studierenden auch an den Career Service der Uni.

Hallo Lucy, in welchem Bereich suchst Du denn? (Branche, Institution, Tätigkeit)?

Ich weiß noch nicht genau, in welcher Branche Ich wollte mir erst einmal einen Überblick über das Angebot verschaffen. Da ich aber Deutsch und Englisch auf Lehramt studiere, muss es auf jeden Fall im englischsprachigen Ausland sein und vielleicht auch in Richtung Vermittlung gehen.

Hi Lucy, dann wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit die deutschen Partnerschulen im englischsprachigen Ausland zu kontaktieren. Da bekämst Du Lehr- und Sprachpraxis. Eine Liste findest unter www.pasch-net.de/udi/par/de3328894.htm .

Okay, aber ob da der Chef mitspielt? Wie läuft das in der Praxis?

Hallo Lira, einfach darüber reden. Was anderes fällt mir nicht ein - und natürlich überzeugen!

Hallo Lira. Schwierig zu sagen, was Ihr Vorgesetzter von einem Auslandsaufenthalt hält. Je klarer Ihre Vorstellungen sind und je besser Sie beschreiben, was Sie an neuem Wissen und Können mitbringen, desto eher wird er zustimmen.

Lira: Wie in meinem angegebenen Link auf Seite 2 zu sehen, gibt es bestimmte Ausbildungen, in denen von vornherein ein Auslandsteil vorgesehen ist. Das wäre also dann die einfachste/sicherste Methode.

Hallo zusammen, was genau bedeutet denn eigentlich Erasmus plus? Ich möchte gern im fünften Semester ins Ausland gehen und fange gerade an mich zu informieren. Erasmus hab ich schon mal gehört. Hat sich da was verändert?

Blumentopf: Praktisch alle Fakutäten, an denen man Medizin studieren kann stehen mit ausländischen Fakultäten in Verbindung. Da kann man keine spezielle Universität empfehlen. Sie können auch leicht Famulaturen oder Teile des Praktischen Jahres (PJ) im Ausland machen, da (angehende) Ärzte fast weltweit gesucht werden. Das Medizinstudium ist damit ein Studium, in welchem man besonders leicht Auslandserfahrung sammeln kann. Sie sollten versuchen frühzeitig Sprachkenntnisse für Ihr gewünschtes Zielland zu erwerben, denn das ist für die Kommunikation mit den Kollegen und Patienten die Hauptsache.

Wie läuft das denn mit der Bewerbung? Und wie lange sollte ich dafür einplanen? Bin gerade am Ende des ersten Semesters, ist das zu früh?

Blumentopf: Eigentlich ist eine frühzeitige Planung ideal. Sie können sich in Ruhe umsehen und geraten wegen der Bewerbung, Zimmersuche etc. weniger unter Zeitdruck. Schauen Sie bitte nach, welche Informationsangebote und regelmäßigen Gesprächstermin das International Office Ihrer Heimathochschule anbietet.

Eine Frage noch: Darf ich als Medizin-Student einfach so Sprachkurse der Uni besuchen? Kostet mich das was?

Blumentopf: Zur Bewerbung für ein Erasmus + während des Studiums weiß das Auslandsamt/ International Office der Heimatuni die genauen Bewerbungsfristen. Für Famulaturen und PJ-Auslandsaufenthalte muss man selbst aktiv werden. Bewerbungszeiten sind da sehr unterschiedlich. Gibt es einen großen Bedarf an bestimmten ausländischen Krankenhäusern, dann kann es sehr schnell gehen. Das kommt also auf das Land drauf an.

Blumentopf: Meinen Sie Sprachkurse an der Uni im Ausland oder der in Deutschland?

Ich meine in Deutschland. Ich würde sowieso gerne Spanisch lernen und da muss es ja Kurse hier geben.

Blumentopf: An den meisten Unis in Deutschland werden Sprachkurse an den jeweiligen Sprachinstituten für alle Studierenden (unabhängig vom Fachbereich/Fakultät) der Uni kostenfrei angeboten. An den Erasmus Partnerhochschulen gibt es oft Sprachkurse für ausländische Studierende, ob dabei Kosten anfallen, kommt meist auf die jeweilige Uni an.

Blumentopf: An vielen Universitäten werden Sprachkurse fächerübergreifend angeboten. Diese können Sie also genauso besuchen, wie jeder andere Student. Eine andere Methode des Sprachenlernens ist, sich einen Tandem-Partner in der eigenen Stadt / an der eigenen Uni zu suchen. Man recherchiert mündlich oder über soziale Netzwerke/Aushänge nach einem - z.B. spanischen Muttersprachler - und kann sich regelmäßig mit ihm/ihr treffen, spricht selbst deutsch und der andere spricht dann die Zielsprache. Über diesen Weg lernt man erstaunlich schnell die andere Sprache.

Nick: Eine Förderung mit einem Vollstipendium des DAAD ist nicht mit Erasmus kombinierbar (wäre eine doppelte Förderung), nacheinander aber geht das schon. Mit Erasmus können Sie in jeder Studienphase für bis zu 12 Monate ins Ausland gehen - dies auch mehrfach, zum Beispiel vier mal drei Monate.

Hallo, ich bin mir noch nicht sicher ob ich selber ein Work and Travel mache oder ob ich ein Erasmusprogramm in Anspruch nehme. Was wäre denn besser? Das Studium mit dem Ausland verbinden oder bevor man studiert ins Ausland zu gehen und sich auf eigene Faust durchschlagen?

Florian: Sie können im Rahmen von Erasmus ein Studium mit einem Praktikum kombinieren, also zum Beispiel in den Semesterferien ein Praktikum an das Auslandssemester hängen.

Ok, vielen Dank für die Info. Und wenn ich so ein Praktikum im Studium machen würde, an wen müsste ich mich da wenden, und bietet das dann jede Uni an, die Eramus hat? Also würden sie mir eher zu einem Erasmusprogramm raten?

Hallo Florian, es gibt da teilweise an deinen Partnerunis im Ausland Praktikumsbörsen. Da einfach mal die Homepage durchwühlen.

Florian: Ein Erasmus+ Praktikum können Sie immer machen, unabhängig davon an welcher Uni Sie studieren. Sie müssen sich dazu meist selbst ein Praktikum suchen und werden dann über Erasmus gefördert. Das International Office an der jeweiligen Hochschule kann Sie dazu gut beraten. Ich kann das Erasmus+ Programm auf jeden Fall auch aus der eigenen Erfahrung empfehlen. Was letztendlich für Sie spannender und interessanter ist, müssen Sie entscheiden.

Jule 99: Das ist abhängig von deiner Uni und von dem Zielland. Meist bekommst du mehr in Ländern mit hohen Lebenshaltungskosten, sprich wo Miete, Essen usw. teuer ist.

Jule 99: In der Regel erhalten Sie einen Großteil des Erasmus-Zuschusses bereits vor Beginn des Auslandsaufenthaltes. Damit können Sie zum Beispiel Reisekosten bezahlen. Bedenken Sie immer, dass das Erasmus Stipendium letzendlich nur ein Zuschuss ist und nicht alle Kosten decken kann.

Okay, danke für die Hilfe.

Guten Abend! Ich habe eine Frage zur Anrechnung von Studienleistungen aus dem Ausland. Kann ich alle Veranstaltungen hinterher anrechnen lassen? Ich weiß von einem Kumpel, dass er auch Veranstaltungen anderer Fächer besucht hat (eine Germanistik-Vorlesung, obwohl er BWL studiert) und das ging dann. Ist das wirklich so?

Ansgar: Das kommt ganz auf den jeweiligen Studienplan an. Oft gibt es einen Bereich der Allgemeinen Qualifikation, in dem man auch fachfremde Kurse anrechnen lassen kann.

Ok, aber ist es dann so, dass ich Zeit verliere, wenn mir nicht alles angerechnet wird? Ich möchte das Semester gene nutzen, um noch mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen.

Ah, okay. Das ist gut zu wissen! Was empfehlen Sie denn? Ist es ratsam im Ausland auch nochmal was anderes zu machen oder wirkt es besser, wenn ich fokussiert auf mein Fach bleibe?

Helmut: Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Uni an der Sie studieren. England wird der Ländergruppe 1 zugeordnet, weil die Kosten dort sehr hoch sind. Wir zahlen unseren Studierenden 300 Euro pro Monat. Teilweise bieten die ausländischen Hochschulen Wohnheimsplätze an. Das ist aber nicht immer garantiert und nicht immer von den Studierenden gewollt. Daher gilt auch hier früh informieren über die Hochschule, an die man gehen will.

Dr. Markus Symmank

(DAAD)