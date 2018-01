Arbeiten bei NGOs

Hallo loulou, hier ein Vorschlag, wo Projekte auch zum Ernährungsthema finanziell bewertet werden: die Triodos Bank, ist die führende Nachhaltigkeitsbank in Europa. Sie finanziert ausschließlich ökologische, kulturelle und soziale Projekte oder Unternehmen, die für eine gesunde und lebenswerte Zukunft arbeiten. Im Jahr 2009 wurde die Triodos Bank mit dem FT Award „Sustainable Bank of the Year“ ausgezeichnet.

loulou: I. d. R. bieten wir Praktika in den Bereichen Kampagnen und Marketing & Kommunikation an. Die Praktikumsstellen werden auf unserer Homepage www.oxfam.de ausgeschrieben. Praktika dauern in der Regel 3 Monate und werden mit 300 € pro Monat vergütet.

Liebe(r) mone, für NGO im Bereich Entwicklungszusammenarbeit gibt es keine Übersicht. Du kannst Dich aber gerne an info@engagement-global.de wenden und Deine PLZ sowie Deine Interessen beschreiben. Wir können dann für Dich NRO und Vereine in Deiner Umgebung recherchieren, aber das schaffen wir zeitlich nicht in einem Livechat.

Irgendwie finde ich es voll gut, wenn man für so eine NGO arbeitet. Aber verdient man da auch Geld? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Und wie komme ich an eine NGO, bei der ich arbeiten könnte?

Liebe Sonnenschein, natürlich verdient man da auch Geld. Allerdings sind die Gehälter in der Regel geringer als z.B. in der freien Wirtschaft. NGOs suchen ihre Leute ganz normal über Stellenanzeigen etc.. Aber es ist immer hilfreich, z.B. durch ehrenamtliche Tätigkeiten oder Praktika Kontakte zu knüpfen.

Sandra