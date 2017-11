Chancen für Geisteswissenschaftler/-innen

Nächster abi» Chat

Geisteswissenschaften – eine brotlose Kunst? Dieses Vorurteil gehört auf den Prüfstand. Auch wenn der Arbeitsmarkt für Absolvent(inn)en geisteswissenschaftlicher Studiengänge nicht ganz unproblematisch ist, hat er sich in den letzten Jahren dennoch positiv entwickelt. Aber welche beruflichen Chancen haben Historiker, Germanisten und Co. konkret? Das klärt der abi» Chat am 8. November von 16 bis 17.30 Uhr.