Zwischen Studium & Beruf

Kaum in München angekommen, ist meine erste Arbeitswoche auch schon wieder vorbei. Darüber bin ich allerdings sehr froh, denn ich bin kein großer Freund von Veränderungen. Andererseits war ich nach fünf Jahren Studium bereit für etwas Neues – wohl eine seltsame Kombi. Aber ich glaube, so ist das Erwachsenwerden einfach, denn obwohl ich seit meinem Abi nicht mehr zuhause wohne und inzwischen auf eigenen Beinen stehe, lerne ich immer noch dazu. Vor allem der Start ins Berufsleben war ein wichtiger Schritt.

Noch während meines letzten Semesters war ich mir sicher, wohin ich will: in eine Redaktion. Das ist eine Arbeit, die ich seit Jahren mache und mir auch für meine Zukunft wünsche. Doch während eine Bewerbung nach der anderen mein Postfach verließ, kamen mir Zweifel. Je mehr ich schrieb und je weniger Antworten ich bekam, desto größer wurde die Angst, ohne Job in meiner neuen Wahlheimat dazustehen. Trotz oder gerade wegen all der Horrormärchen von der endlosen Arbeitssuche, die Geisteswissenschaftler wie mich nach dem Abschluss erwartet, wollte ich meine selbstgesetzte Deadline einhalten. Pünktlich zum 1. Mai musste also eine Festanstellung her, um endlich nicht mehr meinen Eltern auf der Tasche liegen zu müssen und stattdessen die Früchte meiner jahrelangen, harten Arbeit zu ernten.

Und wider Erwarten bekam ich dann tatsächlich noch vor Ostern die Zusage für ein PR-Volontariat in einer coolen Münchner Agentur. Meine Freunde überhäuften mich mit Glückwunschbekundungen. Ich hingegen war mir zuerst gar nicht so sicher – hatte ich nicht etwas anderes gewollt? Zumindest die Wahl zu haben, wäre schön gewesen.

Nun, nachdem ich die ersten Tage hinter mich gebracht habe, denke ich jedoch, dass es das Schicksal manchmal einfach besser weiß. Mein Team ist einfach klasse, fachlich als auch auf persönlicher Ebene! Und das Tolle: Schon an meinem dritten Tag sitze ich am zweiten Gastbeitrag für einen Kunden! Yippie, meine große Leidenschaft fürs Schreiben kommt also doch nicht zu kurz.