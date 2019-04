Master live

Eine Freundin von mir studiert gerade in London und ich habe sie dort besucht. Mein Fazit: Die Stadt ist sehr beeindruckend. Ich war vor ein paar Jahren schon einmal dort, aber nur für wenige Tage auf der Durchreise. Dieses Mal hatte ich Gelegenheit, mir mehr anzuschauen. Besonders interessant, wenn auch sehr touristisch, ist der Stadtteil Camden Town. Es erinnert mich ein bisschen an Leipzig. Dort gibt es einen alten Pferdestall mit vielen rund angeordneten Pferde-Boxen. Diese werden heute als Marktstände genutzt, es gibt viel Vintage-Kleidung, besonderes Essen, Schmuck und Musik.

Außerdem waren wir in der Tate Gallery, einem riesigen Kunstmuseum mit unvorstellbar vielen Ausstellungsstücken. Und das Beste ist: In ganz Großbritannien sind die Museen kostenlos! Wir haben uns eine Ausstellung über Magischen Realismus angeschaut, die sehr gut war. An einem Abend haben wir noch die Uni meiner Freundin angeschaut, die tatsächlich eine eigene Bar hat, in der sich die Studierenden abends nach den Vorlesungen treffen. Mit Billiardtisch und allem Drum und Dran. Eine durchschnittliche Cafeteria oder Mensa kann mit sowas nicht mithalten. Man merkt einfach, dass in England mehr Geld in den Universitäten steckt, was natürlich auch an den unglaublich hohen Studiengebühren liegt.