Am Wochenende habe ich eine Veranstaltung besucht, bei der Puppentheater für Erwachsene aufgeführt wurden. Die Stücke, die dort gezeigt wurden, waren sehr vielfältig und spannend. Ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln Puppen Leben eingehaucht werden kann. Eine Frau hatte zum Beispiel eine Puppe an ihrer Hüfte befestigt, sodass ihre eigenen Beine zur Beine der Puppe wurden, während sie mit ihren Händen die Arme und den Kopf der Puppe bewegte. Die Frau trug einen Schlapphut und einen schwarzen Mantel, sodass sie visuell in den Hintergrund rückte. Nach einer Weile bemerkte ich, dass meine Aufmerksamkeit wirklich ausschließlich auf der Puppe lag und ich die Frau gar nicht mehr wahrnahm. Die Frau selbst nahm keinen Blickkontakt mit dem Publikum auf und sie bewegte sich viel weniger als ihre Puppe. Dadurch wirkte die Puppe lebendig und hatte alle Aufmerksamkeit. Gesprochen wurde nicht, aber das Stück wurde von Musik begleitet. Es war sehr rührend, die Puppe wirkte wie ein abgemagertes Wesen, das gerade nach einem langen Schlaf erwacht war In zwei Laubhaufen, die auf der Bühne lagen, fand sie zwei Schuhe, einen Stöckelschuh, in dem ihr das Tanzen sehr schwer fiel, und einen robusten Lederstiefel, in dem sie leichtfüßig und sicher Pirouetten drehte. Am Ende verkroch sich die Puppe wieder, und nahm den Stiefel mit in ihr Versteck. Es war ein sehr schönes Stück und es hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen!