Am zweiten Adventssonntag war die Familie zu Besuch, deren Söhnen ich Nachhilfe gebe. Außerdem kamen noch zwei Freundinnen, die die Familie auch gut kennen. Mutter, Vater und drei Söhne kommen aus Libyen und sind muslimisch, das heißt, eigentlich feiern sie gar keine Weihnachten. Trotzdem kamen sie nun schon im zweiten Jahr zum Plätzchenbacken zu uns, weil wir gerne diese schöne Tradition mit ihnen möchten. Die Mutter ist sowieso eine begnadete Bäckerin und backt jede Woche, wenn ich zur Nachhilfe komme, eine andere libysche Spezialität für mich.

Für die Jungs war es ein Riesenspaß, den Teig auszurollen und dann in den verschiedensten Formen auszustechen – Füchse, Sternschnuppen, Sterne und Herzen. Der Teig und das Mehl verbreitet sich dabei in der ganzen Küche ... Am Schönsten ist es natürlich, wenn die frisch gebackenen Plätzchen aus dem Ofen kommen, die ersten schon genascht und die übrigen mit Zuckerguss, Schokoladenglasur und Streuseln verziert werden. Wir haben vier Bleche voll Plätzchen gebacken und hatten viel Spaß. Es war ein wunderschöner Nachmittag – selbst das Wetter schickte uns passenderweise das dichteste Schneetreiben.

Ich finde es total schön, die Familie an solch spaßigen Traditionen wie Plätzchenbacken teilhaben zu lassen, so wie sich mich zu ihren Festen einladen, an denen ich libysche Traditionen erleben darf. So lernen wir viel voneinander und merken, dass wir trotz ein paar unterschiedlicher Ansichten am Ende doch sehr ähnlich denken und ticken.