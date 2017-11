Master live

In diesem Spätsommer habe ich ein Wochenende alleine in Lyon verbracht. Insbesondere beeindruckte mich ein Museum, das ich dort besucht habe. Es wurde von Dan Ohlman ins Leben gerufen, der zwei große Leidenschaften hat: das Erstellen von Miniaturen und das Restaurieren von Special-Effect-Requisiten. Diesen außergewöhnlichen Hobbys hat er in seinem „Musée miniature et cinéma“ Raum gegeben. Dort zeigt er in den unteren beiden Stockwerken seine beeindruckende Sammlung an James-Bond-Waffen, Alien-Attrappen und Miniatur-Raumschiffen, die alle für die Verfilmung berühmter Filme genutzt wurden. Außerdem lässt er einen hinter die Kulissen blicken. Die Methodik des „Green Screen“ wird erklärt und die Vielfältigkeit an Tricks, die angewandt werden, um zum Beispiel Action-Szenen glaubhaft zu machen. Auch die Arbeit der Maskenerstellung wird gezeigt, zum Beispiel wie aus Silikon die verrücktesten Gesichtsprothesen hergestellt werden. Außerdem kann man die restaurierte Alien-Queen, in Bewegung, brüllend und sabbernd, aus nächster Nähe sehen.

Noch viel interessanter fand ich aber seine Sammlung an Miniatur-Szenen. Er hat viele selbst gebaut stellt, aber auch einige von anderen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. Dabei gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Zum Beispiel eine mittelalterliche Küche auf 30 mal 30 Zentimetern, mit allem, was dazu gehört: Töpfen, Löffeln, Gemüse, Eimern und einem Tisch mit gerupftem Huhn darauf. Dann gibt es aber auch Miniaturen von eingefallenen Theaterräumen, bei denen das Licht durch das zerlöcherte Dach strahlt und Büsche zwischen den Sesselreihen wachsen. Typische Räumlichkeiten aus verschiedenen Epochen, wie Biedermeier, Barock oder den 80ern werden mit den Möbeln im Design aus der jeweiligen Zeit in Miniatur gezeigt. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an so viel Kreativität und Kunsthandwerk!