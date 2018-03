Dual studieren

Im letzten Jahr meines dualen Studiums habe ich die Möglichkeit, vier Wochen in einem anderen Bereich zu arbeiten und somit neue Tätigkeiten in der Bank kennenzulernen – sehr spannend! Heute habe ich mich auf drei verschiedene Bereiche beworben, welche sich bei einer internen Veranstaltung uns dualen Studierenden vorgestellt hatten. Besonders reizt mich an diesem Schnupperpraktikum, dass ich die kompletten vier Wochen in der Bankzentrale in Frankfurt verbringen werde.

Beworben habe ich mich in der vertriebsorientierten Abteilung „Zins- und Währungsmanagement“, in der internen Vermögensverwaltung sowie in der Compliance-Abteilung – was jeweils hinter diesen Begriffen steht, erkläre ich euch im nächsten Beitrag. Ich hoffe nun, dass ich bald eine positive Rückmeldung von den jeweiligen Verantwortlichen auf meine Bewerbung erhalte und mit der Organisation beginnen kann.

Je näher es Richtung Ende meines dualen Studiums geht, desto mehr beschäftigt mich natürlich die Frage, in welcher Abteilung ich in Zukunft arbeiten will. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich in diesem Arbeitsbereich wohlfühle und mich auch in Zukunft dort sehe. Bis zum Tag der Entscheidung lerne ich ja auch noch weitere, höchst interessante Bereiche kennen.