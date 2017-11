Dual studieren

Seit einigen Wochen ist die Bibliothek wieder mein zweites Zuhause. Von morgens bis abends verbringe ich hier meine Tage. Die kleine Ausnahme diesmal ist, dass ich nicht die Bibliothek der DHBW besuche, sondern die in meiner Heimat. So sitze ich in Regensburg in einer der Hochschulbibliotheken und präge mir den kompletten Lernstoff des vergangenen Semesters ein.

Auf dem Plan stehen Bilanzierung, Finanzierung und Investition, betriebliche Steuerlehre und ganze fünf Module, welche das Kreditwesen von A bis Z behandeln. Das Besondere in diesem Semester ist, dass die beiden Klausuren, welche die vorhin genannten Module umfassen, jeweils 9 ECTS Punkte wert sind und somit eine sehr hohe Gewichtung aufweisen.

Darüber hinaus hatte ich bereits eine mündliche Klausur in Englisch, die ich dank meiner überaus kompetenten Professorin und meinem daraus resultierenden Interesse am Vorlesungsstoff mit Bestnote abgeschlossen habe. Das hat mich natürlich sehr gefreut, da auch diese Klausur mit 6 ECTS Punkten eine relativ hohe Bedeutung hat.

Auf diesen Lorbeeren kann ich mich aber aufgrund des hohen Arbeitsaufwands für die noch kommenden Klausuren keinesfalls ausruhen und verbringe somit auch heute wieder mehrere Stunden in der Bibliothek und gehe Skript für Skript und Buch für Buch durch.

Der Ansporn ist auf jeden Fall vorhanden: Denn wenn ich von meinem Arbeitgeber übernommen werden und einen Masterstudiengang anhängen möchte, benötige ich einen bestimmten Studienschnitt und diesen will ich auf jeden Fall erreichen.

Ich verabschiede mich nun wieder in die Bibliothek, damit meine Ziele sich nicht in ein Luftschloss verwandeln.