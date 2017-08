Dual studieren

Für meine 76 Kommilitonen und mich hat die Prüfungsphase begonnen. In diesem Semester ist die Anspannung bei allen sehr viel höher als im vorherigen und die Vorbereitungen haben um einiges früher begonnen. Die erste der sieben Klausuren habe ich bereits hinter mir und es wartet noch jede Menge Lernstoff auf mich. Da die Termine so angeordnet sind, dass alle zwei bis vier Tage eine Klausur fällig ist, muss ich meine abschließenden Lernarbeiten parallel laufen lassen und werde mich also an jedem Klausurtag der übernächsten Prüfung widmen – sehr nervenaufreibend und anstrengend.

Dieser ganze Lernaufwand wäre wohl nicht zu bewältigen, hätte ich nicht schon vor Wochen mit dem Zusammenfassen und erstem Lernen der Vorlesungen begonnen. Nun habe ich nur noch meine Zusammenfassungen und einige Übungsaufgaben auf meinem Laptop, welche ich Tag für Tag wiederholen und abarbeiten werde.

Die Tatsache, dass in Mannheim aktuell eine kleine Hitzewelle herrscht, mit 36 Grad und strahlendem Sonnenschein, hilft mir beim Lernen allerdings nicht. Während sich all meine Freunde im Schwimmbad, im Park oder an einem See sonnen und das schöne Wetter genießen, muss ich wohl oder übel meinen strikten Lernplan durchziehen. Aber ich bin ehrgeizig und möchte mein zweites Semester BWL-Bank gut abschließen, um dann fokussiert in die Praxisphase zu gehen.

Das Licht am Ende des Tunnels ist auch schon in Sicht und ich freue mich gewaltig darauf. Denn ich habe mit meiner Freundin einen kleinen Städtetrip gen Norden gebucht und ein weiterer Urlaub ist bereits in Planung.

Zu viel Entspannung ist jedoch nicht vorgesehen, da ich in der folgenden Praxisphase noch meine 20- bis 30-seitige Projektarbeit verfassen muss und ich mich dafür in der heimischen Bibliothek einnisten werde.