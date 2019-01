Zwischen Bachelor und Master

Höhepunkte während meines Praktikums gab es viele: Gerade frischgebackener Praktikant im Abgeordnetenhaus des tschechischen Parlaments, stand direkt in der ersten Woche ein Staatsbesuch an – und ich durfte daran teilnehmen! Der Präsident der Republik Mazedonien gab sich die Ehre. Für mich war das eine überaus spannende Erfahrung!

Zu den unvergesslichen Momenten meines Praktikums zählt aber auch das Vertrauensvotum gegen die Regierung im November 2018. Ich war mittendrin, als das tschechische Parlament eine seiner wichtigsten Kontrollfunktionen ausübte. Wie die einzelnen Abgeordneten namentlich aufgerufen wurden und abstimmten und dann schließlich das Ergebnis verkündet wurde, wird mir sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Ein weiterer Höhepunkt war der Empfang der Auswahlkommission für die tschechischen Praktikanten im Bundestag. Hier war ich nun wiederum Teil der tschechischen Delegation. An dem Tisch, an dem zuvor der mazedonische Präsident saß – so wie viele wichtige Menschen vor und nach ihm – saß nun auch ich.

Was hat mir mein Praktikum gebracht? Eine Menge! Ich bekam einen tiefen Einblick in die Funktionsweise des tschechischen Parlaments, die Arbeit der Abgeordneten und des Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Ich erfuhr, wie hier der Begriff „Politik“ mit Leben gefüllt wurde und konnte einen komplett neuen Blick auf mein Studienfeld und auf Tschechien werfen. Meine Erlebnisse werden noch lange nachwirken. Das Geschehen im Abgeordnetenhaus werde ich in Zukunft mit anderen Augen verfolgen.

Als meine drei Monate im Parlament zu Ende gegangen waren, verließ ich meinen Schreibtisch und zog aus der Nerudova-Straße aus. Ich bin gespannt, was mich in den kommenden sechs Monaten im Prager Goethe-Institut erwartet, wo ich ein weiteres Praktikum absolvieren werde.