Schülerleben live

Jeder hat eine andere Meinung, wenn es darum geht, was man nach der Schule machen sollte. Die einen sind der Meinung, man sollte direkt einen Beruf erlernen, die anderen finden eine Auszeit nicht schlecht. Doch auch wenn es um die Art der Auszeit geht oder um die Frage, ob Ausbildung oder Studium, gibt es verschiedene Ansichten. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich weiß nur, was ich will. Oder besser gesagt, was ich ursprünglich wollte. Ein Jahr raus, gemeinsam mit meiner besten Freundin, mit einem Rucksack und zu Fuß. Vor allem wollten wir die Chance haben spontan zu sein und über uns selbst entscheiden zu können. Diese Idee finden wir realistisch, wenn wir beide darüber reden. Doch dann stellen sich andere Meinungen wie Steine auf unseren Weg. Es wird über Geld und Versicherungen gesprochen. Mit jedem Gespräch werde ich unsicherer und fange an, unseren Plan für eine unsinnige Idee zu halten. Wir denken über Kompromisse nach und entfernen uns dabei immer weiter von dem, was wir tatsächlich wollen.

Manchmal muss man sofort Handeln und manchmal muss man Dinge abwarten. Wir werden beides gleichzeitig tun. Wir werden uns zur Sicherheit auf Studiengänge oder für Ausbildungen bewerben. Doch gleichzeitig werden wir abwarten. Wir werden auf Antworten auf unsere E-Mails warten, die wir vor ein paar Wochen nach Frankreich geschickt hatten. Wenn diese negativ ausfallen, dann wollen wir unser Glück vielleicht in Irland, England oder Schottland versuchen. Alles wäre sicherlich viel einfacher, wenn wir uns an eine Organisation wenden würden, doch dafür fehlt uns das nötige Geld. Also werden wir weiterhin versuchen, unser Work and Travel selbst auf die Beine zu stellen. Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt.