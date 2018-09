Praktikum im Studium

Inzwischen habe ich die ersten zwei Woche meines Praktikums erfolgreich hinter mich gebracht. Da ich ab dem ersten Tag viele Aufgaben zugewiesen bekommen habe und direkt in den Agenturalltag eingespannt wurde, kommt es mir jedoch vor, als wäre ich schon viel länger hier. Kleine Notiz am Rande: Ich habe noch nie in meinem Leben so viele E-Mails bekommen und verschickt. An meinem ersten Tag fand ich es noch etwas befremdlich, wie alle in ihre Arbeit vertieft auf ihren Bildschirm starren und auf der Tastatur rumklappern. Die ganze Situation und die Geräusche waren mir fremd. Aber bereits nach wenigen Tagen hatte ich mich daran gewöhnt.

Die Tage vergehen sehr schnell – ebenso schnell wechseln die Aufgaben, die zu behandelnden Themen, die Sitzplätze, selbst die Mitarbeiter. Innerhalb von zehn Tagen haben wir drei Leute verabschiedet, sodass es für mich häufiger Kuchen gab als im vergangenen halben Jahr. Bedenkt man außerdem, dass hier nur etwa 18 Leute arbeiten sind drei Leute recht viel. Zudem sind auch viele der Angestellten noch nicht lange hier. Schnell habe ich erfahren: Wer länger als zwei Jahre in derselben Agentur arbeitet, ist nicht dynamisch genug für diese Branche.

Interessante Ansicht, aber wäre das etwas für mich? Agenturen klangen für mich immer attraktiv, da ich mir nie vorstellen konnte, mein Leben lang das Gleiche zu tun. Da man in Agenturen meist für mehrere Kunden gleichzeitig arbeitet, ist für Vielfalt und Abwechslung gesorgt – der Grund, weshalb ich mich für mein Praktikum hier entschieden habe. In mancherlei Hinsicht bin ich dann doch ein Gewohnheitstier. Täglich den Sitzplatz zu wechseln widerstrebt mir zum Beispiel und so wechsle ich doch meist nur zwischen denselben zwei Plätzen hin und her.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie viele Abschiede und Kuchen es hier noch geben wird. Nächste Woche dürfen wir allerdings erst mal ein neues Gesicht begrüßen und zwar einen Praktikanten. Gut für mich, denn die weniger spaßigen Aufgaben können wir uns dann teilen.