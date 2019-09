Die Lehrer von morgen

Wenn man eine Frage zu seinem Studium hat, die man nicht durch eigene Recherche lösen kann, gibt es eine offizielle Stelle, die Studienberatung anbietet. Es gibt eine allgemeine Studienberatung, an die man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was man studieren soll oder wie man sich bewirbt und was dafür notwendig ist. Dort war ich zum Beispiel vor meinem Studium in Bonn, um herauszufinden, welche Möglichkeiten ich habe, mich zu bewerben und mein Bachelorstudium aus Düsseldorf anrechnen zu lassen. Von der Beraterin wurde ich allerdings auch direkt an die Fachstudienberatung weitergeleitet, in meinem Fall das Bonner Zentrum für Lehrerbildung (BZL), wo ich spezifischere Fragen stellen konnte.

Eine ähnliche Fachstudienberatung habe ich gestern in Anspruch genommen, allerdings nicht für Lehramt an sich, sondern für Mathe. Im Lehramtsmaster ist vorgesehen, dass man jeweils zwei fachwissenschaftliche Module als Vertiefung in seinen Fächern belegt. Ich habe bereits zwei Module bestanden, würde aber gerne im nächsten Semester noch weitere wählen, um noch mehr Mathewissen vertiefen zu können und auch, um mir vielleicht noch bessere Noten anrechnen lassen zu können. Ich hatte zwar schon einmal gehört, dass das möglich ist, aber meiner besten Freundin wurde beim BZL gesagt, dass nach zwei Vertiefungen Schluss sei.

Also war ich während der Sprechzeiten beim Bachelor-Master-Büro (BaMa) der Mathematik. Die Beratung dauerte ungefähr drei Minuten, danach war für mich klar, dass ich so viele Vertiefungen hören darf, wie ich möchte, und meiner Planung fürs nächste Semester nichts im Wege steht. Sollte es dabei Probleme mit dem BZL geben, sollte ich Bescheid sagen, dann würde sich das BaMa darum kümmern.

Dementsprechend kann ich jedem empfehlen, sich Hilfe zu suchen, wenn es Fragen gibt, vor, während oder nach dem Studium. Die einzelnen Institute bieten in der Regel eine Studienberatung an, dazu gibt es meistens eine allgemeine Studienberatung für alle Fächer und von studentischer Seite aus auch die Fachschaften, die einem aus Studierendensicht Ratschläge geben können.