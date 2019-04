Die Lehrer von morgen

Heute möchte ich euch etwas mehr von meiner Klasse erzählen, der ich als Referendarin zugeteilt bin. Es handelt sich dabei um Erstklässler. Ich wusste, dass das eine Herausforderung sein kann, weil die Kinder noch nicht gewohnt sind, so lange auf ihrem Stuhl zu sitzen und sich an die Regeln der Schule zu halten. In Wirklichkeit ist es schlimmer, als ich erwartet hatte. Meine Klasse bringt mich oft an meine Grenzen und lässt mich an meiner Kompetenz zweifeln.

Ich habe die Kinder in meiner Klasse sehr gern und kann sehr viel Spaß mit ihnen haben. Sie meinen es nicht böse, wenn sie meine Nerven strapazieren. Doch es ist anstrengend, sie krampfhaft zu etwas zu motivieren, worauf sie keine Lust haben. Natürlich habe ich auch diese naiven Fantasien, dass ich vielleicht irgendwann Zugang zu ihnen finde,wir richtig durchstarten und eine leistungsstarke Klasse mit tollem Zusammenhalt werden. Aber gerade ist es vor allem so, dass ich sehr viel Zeit in die Unterrichtsplanung investiere, die dann in der Praxis so gar nicht umsetzbar ist. Dazu kommen ein enormer Lärmpegel und eine allgemeine Unruhe in der Klasse, die ich zwar immer wieder versuche einzudämmen, aber nicht in jedem Fall unterbinden kann.

Obwohl ich langsam sicherer werde und konsequenter auftrete, fühle ich mich vor der Klasse oft ein bisschen unwohl. Weil ich weiß, dass es anders sein könnte. Dass ich auch eine „einfache“ Klasse hätte haben können. Eine Weile habe ich mich sehr dem Selbstmitleid hingegeben und mich gefragt, warum es ausgerechnet mir so schwer gemacht werden muss. Mittlerweile versuche ich, die Situation so anzunehmen wie sie ist und das Beste daraus zu machen.

Ein großer Trost für mich ist, dass auch die beiden Klassenlehrerinnen mit dieser Klasse zu kämpfen haben. Einerseits ist das ernüchternd zu wissen, dass es selbst erfahrenen Lehrern so geht. Andererseits fühlt sich die Rückendeckung sehr gut an, die ich durch die ehrliche Haltung des Kollegiums erfahre.