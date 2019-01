Die Lehrer von morgen

Die letzte Zeit war bei mir ziemlich stressig. Im Oktober habe ich meinen neuen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an meiner alten Hochschule begonnen. Ich arbeite von zu Hause aus und meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, Bücher zu suchen, auszuleihen, zu lesen und Notizen dazu zu machen, die ich strukturiert aufbereitet an meine Professorin schicke. Thema ist der sogenannte sprachsensible Fachunterricht. Dieser Begriff wurde vor allem von Josef Leisen geprägt, der davon ausgeht, dass Sprach- und Fachlernen zusammen gehören, weil jedes Fach seine ganz eigene Fachsprache hat. Zum Beispiel geht es im Physikunterricht oft darum, ein Experiment zu beschreiben, in Geschichte um die Interpretation von Quellen, im Kunstunterricht um Bildbeschreibungen und im Sportunterricht um Spielregeln, Konflikte lösen und effiziente Absprachen im Spiel – also jeweils ganz eigene sprachliche Anforderungen. Zu diesem Thema suche ich eigenständig Literatur heraus, lese sie und schreibe heraus, welche verschiedenen Konzepte von sprachsensiblem Unterricht es gibt.

Das ist an sich eine sehr spannende Aufgabe und ich fühle mich geehrt, dass meine Professorin mir diese zutraut. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen, das Problem ist nur, dass es so etwas wie Urlaub oder Krankheit nicht gibt. Wenn ich mir ein paar Tage freinehme, muss ich an den folgenden Tagen mehr arbeiten. Wenn ich krank werde, genauso. Besonders kompliziert ist, dass ich nebenbei noch bei der Gemeinde angestellt bin und oft als Vertretung im örtlichen Kindergarten einspringen muss. Das wirft dann meine Zeitpläne komplett durcheinander und stresst mich ganz schön. Dazu kommt, dass ich noch an einem größeren Schreibprojekt arbeite und für die theoretische Führerscheinprüfung lerne. Deshalb sitze ich selten auf dem Sofa und denke: „Ach, jetzt könntest du ja mal nichts tun.“

Insgesamt bin ich froh, meinen Hiwi-Job zu haben, aber ich bin genauso froh ihn ab dem neuen Jahr wieder los zu sein und etwas machen zu können, bei dem ich nicht jeden Tag so viel wie möglich schaffen muss.