Die Lehrer von morgen

In meinem Urlaub habe ich mich um die Bewerbung fürs Referendariat gekümmert. Dabei kann ich mir nicht frei eine Schule aussuchen, die Plätze werden zentral vergeben. Bei der Verteilung werden die Wünsche von Bewerbern mit einer höheren Zahl an Sozialpunkten stärker berücksichtigt. Sozialpunkte erhält man zum Beispiel, wenn man verheiratet ist, einen Angehörigen pflegt oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht und dadurch an einen Ort gebunden ist. Ich habe nach dieser Rechnung keine Sozialpunkte, obwohl ich mit meinem Freund in einer gemeinsamen Wohnung lebe.

Man darf dem Regierungspräsidium aber mitteilen, wohin man gerne möchte. Im Referendariat bin ich nicht nur an einer Schule, sondern auch am sogenannten Seminar, wo Referendare wissenschaftliche Begleitung bekommen. Man wird also einem Seminar zugeteilt, zu dem mehrere Schulen gehören. Mein Wunschseminar ist Stuttgart, weil ich dorthin den kürzesten Weg habe. Zum Seminar brauche ich mit dem Auto 45 Minuten, die nächsten dazugehörigen Schulen sind nur 20 Minuten entfernt – eine liegt sogar auf meiner Bahnstrecke, sodass ich das Auto auch mal stehen lassen könnte. Bei der Bewerbung musste man vier Seminare als Prioritäten angeben. Ich hatte gehofft, ich könnte Stuttgart angeben und damit signalisieren, dass alles andere keine Option für mich ist. Nun steht zum Beispiel auch Freiburg als vierte Position auf der Liste, obwohl ich dahin über zwei Stunden brauche und somit dorthin ziehen müsste. Das möchte ich aber nicht.

Nun heißt es also warten. Anfang Dezember wird mir mitgeteilt, an welchem Seminar ich angenommen wurde. Wenn Stuttgart mich nehmen sollte, wird es nicht schwierig sein, an einer meiner beiden Wunschschulen einen Platz zu bekommen. Diese liegen in eher ländlichen Gebieten, und sind daher nicht sehr beliebt.