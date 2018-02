Die Lehrer von morgen

Wenn ich gerade mal nicht an meiner wissenschaftlichen Arbeit sitze, verbringe ich aktuell viel Zeit mit der Wohnungssuche auf diversen Online-Portalen. Mein ursprünglicher Plan beinhaltete einen Umzug nach meinen Prüfungen im Mai oder Juni und einen im Januar 2019. Fürs Erste wollte ich in eine WG in Tübingen ziehen, um näher bei meinem Freund zu leben. Und sobald ich dann weiß, wo ich einen Platz fürs Referendariat erhalte, wollten wir uns die erste gemeinsame Wohnung suchen.

Es war ein Zufallsfund, der mich aber nun darauf brachte, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich entdeckte nämlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung ganz in der Nähe von Marcs aktueller Wohnung, die sehr schön aussah und die ich mir alleine nicht hätte leisten können. Erst da fragte ich mich und dann ihn, warum wir nicht direkt zusammenziehen.

Marc habe ich damit ganz schön überrumpelt. Doch da er in seiner jetzigen Wohnung sehr wenig Platz hat und es ein paar andere Makel gibt – er hat zum Beispiel keinen eigenen Waschmaschinenanschluss – war es für mich keine Option, bei ihm einzuziehen. Nach mehreren, teilweise schwierigen Gesprächen konnte ich ihm deutlich machen, dass zwei Umzüge für mich sehr belastend wären, und er ließ sich überzeugen, dass wir das Projekt „Zusammenziehen“ doch schon früher wagen werden. Nun sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung und haben am Wochenende die ersten Besichtigungen. Ich bin sehr gespannt und unglaublich froh, mich nach einer Bleibe umsehen zu können, in der ich hoffentlich für die nächsten vier, fünf Jahre wohnen werde.

Es kann natürlich passieren, dass mein Wunschort fürs Referendariat nicht berücksichtigt wird. Dann müssten wir uns eine neue Lösung überlegen und vielleicht doch noch einmal umziehen. Ich gehe aber erst einmal vom Besten aus und freue mich auf etwas Dauerhaftes!