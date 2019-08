Ingenierwesen? Ja, bitte!

Nachdem ich die ersten Klausuren erfolgreich hinter mich gebracht habe, geht es nun in die zweite Runde. Diesmal schreibe ich gleich drei Klausuren. Los geht’s mit Physik. Zum Glück hatten wir in der letzten Woche ein Repetitorium, das heißt, ein Student aus einem höheren Semester hat mit uns die wichtigsten Inhalte aus den Vorlesungen wiederholt und mit uns einige Aufgaben gerechnet. Dadurch fühlte ich mich gut auf die Physikklausur vorbereitet.

Die zweite Klausur wird im Fach Analytische Chemie sein. Hierfür müssen wir wirklich viel Stoff können. In Analytik müssen wir herauszufinden, welche Stoffe in Proben enthalten sind. Das bedeutet, dass wir ziemlich viel auswendig können müssen, zum Beispiel müssen wir von insgesamt 26 Kationen und 16 Anionen wissen, wie man diese voneinander trennen und nachweisen kann – eine Menge! Da ich das Studium mit relativ wenig Vorwissen in Chemie angefangen habe, fiel es mir am Anfang schwer, den ganzen Stoff nachzuvollziehen. Weil ich mich jetzt aber schon fast einen Monat mit dem Stoff dieser Vorlesung auseinandergesetzt habe, verstehe ich die Zusammenhänge und Vorgänge um einiges besser. Auch wenn ich es total langweilig finde, Stoff einfach auswendig zu lernen, habe ich dabei viel gelernt und hoffe, dass mir dieses Wissen auch in den folgenden Klausuren weiterhelfen kann.

Die letzte Klausur setzt sich aus drei Fächern zusammen. Und zwar sind das Organische Chemie, Anorganische Chemie und Physikalische Chemie. Für die Klausur habe ich bis jetzt am wenigsten gelernt, da zwischen dieser und der Analytikprüfung über eine Woche Zeit ist, um den restlichen Stoff zu lernen. Ich freue mich schon auf die freie Zeit nach den Klausuren, aber bis dahin werde ich wohl noch ein bisschen zu tun haben.