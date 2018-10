Ingenieurwesen? Ja, bitte!

Nach mittlerweile drei Monaten der Wohnungssuche, habe ich endlich eine Lösung gefunden. Eine kleine Bude im vierten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in Steinfurt – nicht weit weg von meinem Campus und ein Supermarkt ist auch in der Nähe. Nach dem alles unter Dach und Fach war, ging es dann ans Einrichten der Wohnung. Also durchforstete ich Möbelhäuser und sammelte Ideen. Eine Woche nach Unterschreiben des Mietvertrags war schon die Übergabe der Wohnung und wir – mein Vater und ich – bauten noch am selben Tag einige der Möbel zusammen. Aber damit war nur ein Anfang gemacht: Ich fand mich vor dem Problem wieder, welchen Internet- und Stromanbieter ich aus all den Angeboten wählen soll. Die einen Anbieter locken mit Boni, andere mit bestimmten Sachgütern. Beim genauen Studieren der Verträge findet man hier jedoch oft bestimmte Voraussetzungen, die an die Auszahlungen der Prämien gebunden sind. Also achtete ich hier genau drauf, was ich unterschrieb. Die Wahl des Internetanbieters war wesentlich einfacher, da nur ein Anbieter die passenden Kabel in diesem Haus verlegt hat und ich mich so für einen der Verträge dieses Anbieters entscheiden musste. Das vereinfachte die Entscheidung erheblich.

Seit einer Woche lebe ich nun in der Wohnung und gewöhne mich langsam ein. Nur das Kochen für eine Person ist schwieriger als gedacht. Ich mache immer zu viel, da ich sonst für die ganze Familie gekocht habe. Aber ich denke, das wird sich relativ schnell legen. Mal sehen, wie es weitergeht.