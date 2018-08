Ingenieurwesen? Ja, bitte!

Nachdem ich nun meine Abiturprüfungen hinter mir, einen Studienplatz in der Tasche und Urlaub gemacht habe, mache ich mich nun auf die Suche nach einer Wohnung an meinem Studienort in Münster. Wobei das gar nicht stimmt, eigentlich studiere ich in Steinfurt. Daher stellte sich mir die Frage, ob ich besser in Steinfurt oder in Münster eine Wohnung suchen soll. In Münster müsste ich jeden Tag nach Steinfurt pendeln, hätte aber alle Vorteile einer Großstadt. In Steinfurt wäre ich direkt in Uninähe, dafür ist dort aber nicht so viel los.

Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit einigen Leuten gesprochen, die selbst schon vor dieser Entscheidung standen. Auf ihren Rat hin habe ich mich entschieden, es erst mal in Münster zu probieren. Da man mit Bus und Bahn oder – typisch für Münster – mit Fahrrad und Bahn gut in einer halben bis dreiviertel Stunde von Münster zum Campus nach Steinfurt kommt, sollte das auch kein großes Problem darstellen. Das Ganze wird aber sicher eine Umstellung für mich, da ich bisher immer das Glück hatte, innerhalb von 15 Minuten zur Schule laufen zu können.

Jetzt beginnt die Wohnungssuche. Zum Glück gibt es ja das Internet – einige schöne WG-Zimmer habe ich schon entdeckt. Jetzt muss ich mich nur noch bewerben und dann klappt es hoffentlich mit einer passenden WG mit netten Leuten in einer guten Lage und allem was sonst noch dazugehört.