Ingenieurwesen? Ja, bitte!

Am Freitag habe ich endlich meine letzte Klausur geschrieben. Vor den Prüfungen war ich noch optimistisch. Doch meine Einschätzung, dass diese Klausurphase nicht so schlimm wird wie die letzte, musste ich revidieren. Es war wieder anstrengend, nervenzehrend und insgesamt unspaßig. Umso besser, dass ich die Klausurphase nun überstanden habe. Jetzt freue ich mich auf ein paar Tage zuhause mit der Familie, Treffen mit meinen Freunden aus der Heimat und einen Abstecher nach Norwegen und Schweden, um mir Oslo und Stockholm anzusehen.

Einen wunderbaren Kurztrip nach Hamburg habe ich schon hinter mir. Nach Abgabe der letzten Klausur habe ich mit meinen Kommilitonen angestoßen und Koffer gepackt. Schon eine halbe Stunde, um 18 Uhr, später stand ich am Bahnhof, um noch zu einer halbwegs humanen Zeit in Hamburg anzukommen. Unterwegs gabelten mich meine Freunde mit dem Auto auf. Da Osterferienbeginn war, kam es uns gar nicht ungelegen, dass ich so spät dran war, denn dadurch hatten wir freie Fahrt und überrundeten die Ankunftsschätzung des Navis um 60 Minuten.

Am nächsten Morgen starteten wir die übliche Touristenkeule, da zwei von uns noch nie in Hamburg gewesen waren. Innenstadt, Rathaus, Alster, Michel, Landungsbrücken, Hafenrundfahrt und natürlich die Terrasse der Elbphilharmonie hakten wir ganz entspannt innerhalb eines Tages ab. Am nächsten Tag hatten wir dann genügend Zeit, aus Hamburgs Innenstad rauszufahren, um uns das hochgradig automatisierte Containerterminal Altenwerder anzusehen.

So war auch für alle, die schon oft in Hamburg waren, noch etwas Neues und Interessantes dabei.