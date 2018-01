Barrierefrei promovieren!

Es ist schon verrückt. Die Doktorprüfung liegt hinter mir und ich habe meine Aufgabe souverän gemeistert. Nun sind alle Barrieren überwunden.

Wenn ich in mich hineinhorche, spüre ich Stolz. Aber die anderen Empfindungen – Freude und Erleichterung – fallen eher gedämpft aus, weil ich mich immer noch ein wenig benommen fühle. Eine Woche ist vergangen und das Ganze kommt mir vor wie ein Traum. Etwas Unwirkliches, das ich zunächst noch begreifen muss.

Und natürlich schiebt sich die Frage heran, wie es weitergehen soll. Feiern, mich ausruhen – und was dann?

Tatsächlich habe ich die ersten Tage nach der Prüfung bei meinem Freund verbracht. Der Test war am Mittwoch. Am Sonntag, wieder alleine, habe ich bis zehn Uhr geschlafen. Das passiert mir nur selten. Und am Nachmittag bin ich schon wieder drei Stunden weggeglitten. So war es auch, nachdem ich im September die Doktorarbeit abgegeben hatte: erst einmal schlafen, weil ich mich absolut ausgelaugt fühlte. Vorher war mir die Erschöpfung nicht so sehr bewusst gewesen. Aber später holte ich das Versäumte nach.

Am Montag habe ich dann eine Bewerbung geschrieben, da es schließlich weitergehen muss. Ich habe mich wieder um meine Aufträge gekümmert, die ich freiberuflich übernehme und möchte meinen Internetauftritt erweitern und verbessern. Ich finde eben immer etwas, zu tun. Aber im Moment bin ich nicht mehr so eng gebunden, sondern kann meine Zeit endlich so gestalten, wie es mir gefällt.