Bachelor live

Ein paar Tage, nachdem ich die ersten Bewerbungen für ein Praktikum verschickt hatte, trudelten so langsam die ersten Absagen, aber auch Einladungen zu Vorstellungsgesprächen ein. Die Absagen waren meist kurz gehalten und verwiesen höflich darauf, dass in dem gewünschten Zeitraum keine Praktikumsplätze zur Verfügung stehen würden.

Am meisten freute ich mich über die positive Rückmeldung zu meinem Bewerbungsschreiben und die damit einhergehende Einladung zu einem persönlichen Gespräch von einer PR-Agentur in Frankfurt. Ich hatte am schwarzen Brett in der Uni einen Aushang dieser Agentur gesehen und fühlte mich direkt angesprochen. Angeboten wurde ein dreimonatiges Praktikum im Bereich „Consumer Brands“ mit den Schwerpunkten Travel, Lifestyle, Fashion und Food. Darüber hinaus die Chance auf eine internationale Vernetzung sowie Einblicke in die klassische und moderne PR.

Guter Dinge habe ich mich also auf den Weg nach Frankfurt zu meinem – wie mir dann auffiel – ersten richtigen Vorstellungsgespräch gemacht. Die Aufregung hielt sich in Grenzen, da ich mich ganz gut präsentieren kann und auch keine Scheu vor Gesprächen mit Fremden habe. Außerdem fühlte ich mich gut vorbereitet und motiviert, da ich diesen Praktikumsplatz wahnsinnig gerne haben wollte.

Zu Anfang des Gesprächs erzählten mir meine Gesprächspartnerinnen in wenigen Sätzen etwas über die Agentur. Danach sollte ich mich vorstellen und über meine bisherigen Erfahrungen berichten. Also erzählte ich von meiner Tätigkeit als Bloggerin, meinem Nebenjob im Social-Media-Monitoring für eine PR-Agentur in Wiesbaden, die Arbeit als Hostess auf verschiedenen Messen und dem einen oder anderen weiteren Nebenjob. Die Damen schienen allerdings wenig beeindruckt. Eine von ihnen hakte nach, ob ich bereits Erfahrungen im Journalismus vorzuweisen hätte, ob ich beispielsweise schon mal eine Pressemitteilung verfasst hätte. Beides musste ich leider verneinen. In mir stieg ein ungutes Gefühl über den weiteren Verlauf des Gesprächs auf …