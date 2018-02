Bachelor live

An alle mitleidenden Seelen da draußen: Wir schaffen es durch die Klausurphase! Wir schaffen es, morgens um halb acht aufzustehen, um noch ein Schließfach und einen Sitzplatz in der Bib zu ergattern. Wir schaffen es, acht Stunden auf diesem Platz zu verharren, ganz egal welche Körperausdünstungen unser Bibnachbar ausstößt. Wir schaffen es, ein Semester in zwei Wochen (seien wir ehrlich, neun Tagen) aufzuholen. Und wir schaffen es unter all diesen Umständen, nicht unsere Nerven zu verlieren.

Es ist nun meine dritte und wohl letzte Klausurphase, da ich innerhalb von drei Semestern alle Prüfungen abgelegt habe, die ich für mein Studium brauche – selbst verschuldetes Leid also. Dafür muss ich aber in den verbleibenden drei Semestern meines Bachelorstudiums nicht mehr panisch für Klausuren mit exorbitant großer Stoffmenge lernen. In der anstehenden Klausur in Sozialpsychologie darf ich Notizen und Folien mitnehmen, denn unser Professor findet Bulimie-Lernen alles andere als sinnvoll. Dafür mussten wir wöchentlich Hausaufgaben abgeben, welche bewertet wurden. Ich bin so dankbar, dass ich bei dieser Klausur entlastet werde und mir „nur“ noch den Kopf mit Entwicklungspsychologie, Methodik und Pädagogischer Psychologie vollschlagen muss. Nebenbei arbeite ich fleißig an einem Referat und im Großen und Ganzen versuche ich, optimistisch zu bleiben.

Was diese Klausurphase von den vorigen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es mir emotional gut geht. Dieses Mal muss ich diesen Stress nicht alleine überstehen, sondern habe einen Partner, der mir in Panikmomenten die Angst nimmt und mich wiederaufbaut. Das macht doch einen beträchtlichen Unterschied und ich schätze mich sehr glücklich, jemanden zu haben, der mir die Zuversicht zurückgibt, wenn sie mir mal kurz abhandenkommt.

Nur noch zwei Wochen, dann ist das Semester zu Ende. Danach steht eine großartige Zeit voller Urlaub, Praktika in Berlin und Frankfurt an – Freiheit ich komme!