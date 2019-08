Ausbildung live

Wenn die finanziellen und rechtlichen Aspekte keine Rolle spielen würden, was würdest du tun, um glücklich zu sein?

Diese Frage stelle ich mir alle paar Jahre. In meiner Abiturzeit war ich sehr unzufrieden. Unzufrieden, weil meine Noten nicht für meinen Traumstudiengang reichen würden, frustriert, weil ich nicht wusste, was ich stattdessen machen wollte und generell mochte ich die Schule wenig, weil ich mit manchen Fächern einfach nichts anfangen konnte.

Damals wusste ich sofort, was ich ändern würde. Ins Ausland reisen und Erfahrungen sammeln. Neue Leute kennenlernen. Und dann Medizin studieren.

Jetzt, zwei Jahre später, stelle ich mir die Frage wieder. Dabei kam aber eine ganz andere Antwort raus. Klar, würde ich gerne immer noch ins Ausland und auch immer noch studieren. Doch heute bin ich mit meinem Leben mehr als zufrieden, ja fast sogar traurig, dass meine Ausbildungszeit nur noch zwei Jahre dauert. Ich habe so viele neue tolle Menschen kennengelernt. Bewege mich immer wieder aus meiner persönlichen Komfortzone heraus und wachse über mich selbst hinaus. Also, was würde ich tun, um glücklich zu sein?

Ich glaube, aktuell so gut wie gar nichts. Vielleicht den Tag auf 36 Stunden ausdehnen, um mehr zu schaffen. Aber insgesamt genieße ich aktuell jeden einzelnen Tag. Und selbst, wenn es mit der Uni noch nicht geklappt hat, habe ich jede Menge Gründe, um glücklich und vor allem dankbar zu sein. Ich hab ein Dach über den Kopf. Ich hab ausreichend zu essen. Ich habe wunderbare Menschen an meiner Seite. Ich habe die Möglichkeit, einen der coolsten und schönsten Berufe zu erlernen. Ich habe die Möglichkeit, meine Meinung zu sagen, ohne Angst vor Verfolgung haben zu müssen.

Ich könnte die Liste ewig fortsetzen. Vielleicht regt das ja den einen oder anderen an, über das eigene Glück nachzudenken. Ich bin gespannt, was ich in zwei Jahren zu meinem Glücksstatus sagen kann.