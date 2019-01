Ausbildung live

Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Wenn ich jetzt sage, in zwei Jahren und elf Monaten bin ich examinierte Kinderkrankenschwester, hört sich das noch unfassbar weit weg an. Ist es auch. Und irgendwie auch nicht. Jeder Tag, jede bestandene Prüfung bringt mich dem Examen ein Stück näher.

Gerade bin ich jedoch etwas frustriert. Vor mir liegt eine mündliche Prüfung. Eine Gruppenarbeit in Form einer Präsentation zum Thema Multiresistente Erreger. Eigentlich ein spannendes Thema. Auch meine Gruppe ist super und wir haben viele Ideen. Doch es scheitert an der Umsetzung. Wir haben bereits Videomaterial für die Präsentation gesammelt. Und mein Videoprogramm schneidet es auch, will es aber partout nicht speichern und konvertieren. Also müssen wir uns eine Alternative überlegen.

Ich bin jetzt schon froh, wenn ich die Präsentation endlich hinter mir habe. Es geht nicht um das Fachliche – das haben die anderen und ich sorgfältig herausgearbeitet. Aber das Schneiden, was normalerweise funktioniert, raubt mir den letzten Nerv. Und das frustriert unheimlich. Immerhin haben wir viel Zeit und Energie investiert. Nichtsdestotrotz wird am Prüfungstag ein Lächeln mein Gesicht zieren und ich werde mich professionell verhalten. Ob ich nochmal ein Videoprojekt für eine Präsentation starte, überlege ich mir allerdings zweimal.