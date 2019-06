Inhaltsverzeichnis

Testverfahren

Das aktuelle Heft enthält folgende Beiträge:

So gelingt der Studienstart

Erste Hilfe für die ersten Tage an der Hochschule: abi>> liefert Infos und Tipps, die beim Navigieren durch die Uni-Welt helfen.

Ein unkomplizierter Start

Tourismuswirtschaft-Studentin Saskia Dietrich (23) erinnert sich für abi>> an ihre ersten Wochen an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven.

Genießt die Studi-Zeit!

Erfahrungen aus erster Hand: Studierende geben ihre Erfahrungen und Tipps für den Studienstart weiter.

Tests für alle Fälle

Tests zur Berufs- und Studienorientierung helfen, sich kennenzulernen, einzuschätzen und den Dschungel an Optionen zu lichten.

Tests auf einen Blick

abi>> listet eine Auswahl an Testverfahren auf.

Unvoreingenommen rangehen

Niklas Knezevic (22) erzählt, welche Rolle Orientierungstests und Beratungsgespräche bei seiner Studienwahl gespielt haben.

Hilfe zur Selbsthilfe bei der Studienwahl

Das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für Arbeit half Valentin Dreher (17) herauszufinden, welcher Weg der passende für ihn ist.

Die eigenen Vorstellungen überprüfen

Die Online Studienwahl Assistenten der Uni Freiburg für Geschichte und Romanistik bestätigten Silja Minet (21) in ihrem Studienwunsch.

Von Maschinen und Menschen

Maschinenbauingenieure finden in zahlreichen Branchen ein Zuhause. Die Karrierechancen sind sehr gut.

Konstruktion im Kundenauftrag

In einem Konstruktionsbüro entwickelt Andreas Petzuch (25) Maschinen für Kunden aus verschiedenen Bereichen.

Wirtschaftsprüfer

Alexander Coir (35) sieht Unternehmen gründlich in die Bücher, wenn er ihren Jahresabschluss prüft.

