Pflegedienstleiter – Hintergrund

Weiterbildung zum Chef in der Pflege

Pflegedienstleiter tragen viel Verantwortung – und die will erst einmal verdient werden. Neben ausreichender Berufserfahrung wird eine entsprechende Weiterbildung verlangt.

Die Pflegedienstleitung (PDL) fungiert als Schnittstelle zwischen den Stations- oder Wohnbereichsleitungen und der Geschäftsführung. Pflegedienstleiter sind in Betrieben wie etwa Krankenhäusern, Altenpflegeheimen oder Reha-Einrichtungen unverzichtbar. Als Allrounder sind sie zentrale Ansprechpartner für das Pflegepersonal, haben stets ein offenes Ohr für dessen Anliegen, führen Visiten durch, kümmern sich um Auszubildende und Praktikanten und arbeiten neue Mitarbeiter ein.

Zum anderen ist der Kontakt zu Patienten beziehungsweise Bewohnern eng. So führen Pflegedienstleiter Erstgespräche durch, erstellen Pflegepläne und müssen für Anliegen von Angehörigen offen sein. Administrative Aufgaben gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum, wie etwa Dienst- und Urlaubsplanung, Qualitätsmanagement, Meldungen an die Krankenkassen sowie die Bearbeitung von Maßnahmenplänen nach Gutachten und Audits (Untersuchungsverfahren).

Berufserfahrung ist das A und O

Eine abgeschlossene Ausbildung in pflegerischen Berufen wie Altenpfleger/in oder Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in sind Grundvoraussetzung, um eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung absolvieren zu dürfen. „Aber noch viel wichtiger sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung“, erklärt Bettina Nowakowski vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK).

Die Weiterbildung ist landesrechtlich geregelt, die Bestimmungen unterscheiden sich je nach Bundesland. Überwiegend wird sie an privaten Fachschulen und Akademien angeboten. „Häufig wird die Weiterbildung in Modulen und berufsbegleitend absolviert. Aber es gibt ebenso die Möglichkeit, sie in Vollzeit zu machen“, weiß Bettina Nowakowski.

Inhaltlich liegt der Fokus der Weiterbildung weniger auf pflegerischen Fragen, sondern meist auf Fächern wie Betriebswirtschaftslehre und Controlling, Management und Kommunikation, Sozial- und Arbeitsrecht sowie Rhetorik und Konfliktmediation. So soll ganz klar die Führungskompetenz aufgebaut werden. Am Ende steht eine Prüfung, die vor allem auf einer Abschlusspräsentation basiert, je nach Anbieter zusätzlich auf Klausuren.

Eine Weiterbildung im Umfang von mindestens 460 Stunden qualifiziert zu einer Tätigkeit als verantwortliche Pflegefachkraft und ausschließlich im ambulanten Bereich auch zur Pflegedienstleitung. Im stationären Bereich – also in Pflegeheimen oder Krankenhäusern – werden in der Regel 1.000 Stunden und mehr verlangt. Die genauen Regelungen richten sich nach den Vorgaben der Bundesländer. Bis zu zwei Jahre kann die Weiterbildung dauern.

Alternative: Studium

Alternativ können sich Abiturienten über ein einschlägiges Studium für eine Tätigkeit als Pflegedienstleiter/in qualifizieren. Insbesondere in Krankenhäusern wird ein Studienabschluss zunehmend gewünscht. Wobei auch für Akademiker gilt, dass sie entsprechende berufliche Erfahrungen nachweisen müssen, um eine Pflegedienstleitung übernehmen zu dürfen. „Eine Möglichkeit ist ein Bachelor of Nursing, der entweder eine Berufsausbildung voraussetzt oder – als duales Studium – beinhaltet. Darauf aufbauend kann ein Master in Pflegemanagement absolviert werden“, zeigt Bettina Nowakowski auf.

Am Ende benötigen Anwärter jedoch eine Erlaubnis, um als Pflegedienstleiter arbeiten zu dürfen. Diese beantragen sie bei der zuständigen Landesbehörde. „In Berlin ist das beispielsweise der Senat für Gesundheit und Soziales“, sagt sie.

Finanzhilfe vom Arbeitgeber

Die Kosten für die Weiterbildung variieren je nach Bildungsanbieter und können mit mehreren Tausend Euro zu Buche schlagen. Häufig finanzieren die Arbeitgeber die PDL-Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. „Dies wird oftmals vertraglich geregelt, denn die Fachkraft soll dem Betrieb danach ja noch eine Weile erhalten bleiben“, weiß Bettina Nowakowski.