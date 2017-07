Mitarbeiter im Fokus

Foto: Martin Rehm Wer sein Know-how im Personalbereich ausbauen möchte, ist mit einer Weiterbildung zum Personalfachwirt gut beraten.

Personalfachwirt

Wird in einem großen Unternehmen ein neuer Mitarbeiter eingestellt, ist das mit einem bürokratischen Aufwand verbunden, der oft sehr komplex ist. Deswegen gibt es Menschen wie Frank Bautzmann (35): Seine Aufgabe ist es, die Prozesse in der Personaleinstellung so einfach wie möglich zu gestalten. Die Position als Referent der Abteilung Bereichsentwicklung in einem der größten Konzerne Deutschlands hat der gelernte Industriekaufmann auch seiner Aufstiegsweiterbildung zum Personalfachwirt zu verdanken.