Dentalhygieniker/in werden

Die Prophylaxe-Profis

Dentalhygieniker sind in den Zahnarztpraxen die Vorsorge-Experten. Sie dürfen in Deutschland allerdings nicht selbständig arbeiten, sondern werden von Zahnärzten angestellt.

Ob es um Kinder, Erwachsene oder Senioren geht – das Thema Zahnpflege ist in allen Altersklassen wichtig. Dentalhygieniker sind hauptsächlich in Zahnarztpraxen tätig, führen aber auch Gruppenberatungen in Schulen und Kindergärten durch oder Schulungen in Senioren- und Pflegeheimen. Sie prüfen den Gesundheitszustand der Zähne, geben motivierende Instruktionen zur häuslichen Mundhygiene und entfernen gegebenenfalls Ablagerungen.

Julia Haas Foto: privat

In regelmäßigen Abständen führen sie Früherkennungsuntersuchungen durch, um bei Bedarf weitergehende Befunde zu erheben und die notwendige Therapie durchzuführen. „Bei Kindern werden die Zähne eingefärbt, damit sie selbst sehen können, wie gut sie geputzt haben. Bei Erwachsenen und Senioren wird in individuell abgestimmten Intervallen eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt“, erklärt Julia Haas vom Verband Deutscher Dentalhygieniker. „Außerdem erheben Dentalhygieniker bestimmte Indizes, die Auskunft darüber geben, ob der Bereich unterhalb des Zahnfleisches erkrankt ist, nehmen den Parodontalstatus auf und fertigen in Absprache mit dem Zahnarzt auch Röntgenbilder an.“

Fortbildung oder Studium

Wenn Zahnmedizinische Fachangestellte nach ihrer zwei- bis dreijährigen Ausbildung in der Zahnarztpraxis ihr Interesse an der Prophylaxe entdecken, können sie zunächst eine Fortbildung zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten (ZMP) absolvieren, die mindestens 400 Stunden umfassen muss. Erst danach können sie die Aufstiegsfortbildung zum Dentalhygieniker (DH) aufsatteln, die mindestens 950 Stunden Unterricht beinhaltet. Das Weiterbildungsangebot in diesem Bereich ist allerdings sehr vielfältig, betont Julia Haas: „Es gibt kompakte und berufsbegleitende Ausbildungsgänge, die zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern. Teilweise führen die Zahnärztekammern die Fortbildungen durch. Doch auch hier gibt es je nach Bundesland große Unterschiede darin, was gelehrt wird und welche Aufgaben die Person anschließend in der Praxis übernehmen darf.“ Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, an der privaten „praxisHochschule“ in Köln einen dualen Bachelor in Dentalhygiene und Präventionsmanagement zu absolvieren, der regulär drei Jahre dauert und unter besonderen Voraussetzungen auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden kann.

Dentalhygieniker in Deutschland dürfen sich nicht selbständig machen. „Anders als unsere Kollegen in den USA und anderen europäischen Ländern sind wir hierzulande weisungsgebunden und in unserer Arbeit auf die Delegation durch den Zahnarzt angewiesen“, erläutert die Expertin. Manche Dentalhygieniker erzielen mit ihrer Arbeit ein monatliches Gehalt von 3.200 bis 4.000 Euro brutto. Dies ist sehr unterschiedlich und je nach Vertragsgestaltung zum Beispiel an den Umsatz der Praxis gebunden.“

„Da die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist, kann eine Zahnmedizinische Fachangestellte nach einem entsprechenden Crashkurs die gleichen Aufgaben übernehmen“, klagt Julia Haas, die sich zusammen mit dem Verband für eine Anerkennung des Berufs einsetzt.

Für Kommunikationstalente mit Fingerspitzengefühl

Meist arbeiten Dentalhygieniker in großen Zahnarztpraxen, so dass sie ein hohes Maß an Teamfähigkeit mitbringen müssen. „Man ist nicht nur auf den Zahnarzt angewiesen, sondern beispielsweise auch auf die Kollegen, die die Terminplanung übernehmen“, erzählt Julia Haas. Darüber hinaus sollten Dentalhygieniker gerne mit Menschen zusammenarbeiten, kommunikativ, empathisch und auch belastbar sein: „Die Tätigkeit ist anstrengend, zumal wir in der Behandlung anders als der Zahnarzt keinen Mitarbeiter an der Seite haben, der uns assistiert.“ Eine gewisse Fingerfertigkeit sei ebenfalls wichtig. „Wer im kleinen Mundraum mit feinen Instrumenten arbeiten möchte, sollte nicht zwei linke Hände haben“, sagt Julia Haas.

Die Arbeitsmarktchancen für Dentalhygieniker sehen insgesamt gut aus: „Es gibt in Deutschland 60.000 Zahnärzte und nur 950 Dentalhygieniker. Von den rund 40 Millionen Parodontitis-Erkrankten werden ungefähr eine Million gesetzlich Krankenversicherte behandelt. Der Bedarf ist also da.“