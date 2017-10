Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern – Hintergrund

Arbeitnehmer sein, was heißt das eigentlich?

Nicht jeder, der arbeitet, ist ein Arbeitnehmer. Doch wer gehört zu der Gruppe? In der Regel alle, die einen privatrechtlichen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, ihre Arbeitskraft gegen Entgelt zur Verfügung stellen und an die Weisungen eines Arbeitgebers gebunden sind. Zu wissen, ob man Arbeitnehmer ist oder nicht, ist vor allem wichtig, weil mit der Rolle gewisse Pflichten einhergehen – man aber auch bestimmte Rechte hat. Und die sollte man kennen!

Marc Dessecker hat schlechte Erfahrungen gemacht. „Nach meinem Schulabschluss habe ich bei einem Arbeitgeber mit 75 Mitarbeitern meine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker begonnen. In meinem ersten Jahr meldete der Betrieb Insolvenz an“, erzählt der 33-Jährige. „Da habe ich erlebt, wie es ist, wenn man ohne Gehalt arbeiten gehen muss.“

Dieses Erlebnis hat den jungen Mann dazu bewogen, sich während seiner zweiten Ausbildung zum Fertigungsmechaniker bei der Daimler AG gewerkschaftlich zu engagieren. „Ich möchte die Beschäftigten darüber aufklären, welche Rechte sie haben und für sie eintreten“, erklärt er. „Das hat bei mir nämlich niemand gemacht.“ So wurde er zunächst Vertrauensmann der Industriegewerkschaft Metall (IGM) und dann Jugend- und Auszubildendenvertreter.

„In der Gruppe hat man eine lautere Stimme“

Marc Dessecker Foto: IG Metall Stuttgart

Auch nach seiner Ausbildung hat sich Marc Dessecker weiter engagiert und in verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet. „Es sollten sich mehr Arbeitnehmer für ihre Rechte stark machen“, findet er. „In der Gruppe hat man bei Forderungen, wie Gehaltsfragen, eine viel lautere Stimme.“

Er hat sich deshalb sogar während einer elfmonatigen Qualifizierungsmaßnahme an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt unter anderem in Arbeitsrecht, Soziologie und Projektmanagement weitergebildet. Zurück im Betrieb hat er sich zur Wahl des Betriebsrats aufstellen lassen. Der gelernte Fertigungsmechaniker wurde gewählt und ist seitdem Betriebsrat in Vollzeit.

Wer ist eigentlich Arbeitnehmer?

Wer seine Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer kennt, kann – wie Marc Dessecker – anders für seine Interessen eintreten. Dafür muss man jedoch zunächst wissen, ob man tatsächlich Arbeitnehmer ist. Stephan Puls, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Düsseldorf, erklärt, was sich hinter dem Begriff verbirgt: „Ein Arbeitnehmer hat bei einem Arbeitgeber einen privatrechtlichen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das Hauptmerkmal ist, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft gegen Entgelt zur Verfügung stellt und dabei an die Weisungen des Arbeitgebers gebunden ist. Auch Auszubildende und dual Studierende gehören dazu.“ Nicht dazu zählen hingegen Beamte, Studierende, Rentner oder Selbstständige.

Welche Pflichten müssen erfüllt werden?

„Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist es, seine Arbeitsleistung zu erbringen“, weiß Stephan Puls. „Eine Nebenpflicht besteht in der Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber, die viele Unterpunkte beinhaltet.“ So ist der Arbeitnehmer zur Verschwiegenheit über betriebsinterne Daten und Vorgänge verpflichtet, muss mit den Materialien des Arbeitgebers pfleglich umgehen und darf ihm keine schädigende Konkurrenz machen. Genauso wenig darf er Geld oder Geschenke annehmen, die Auftraggebern Vorteile bringen sollen oder bei den Arbeitszeiten und Spesenaufstellungen betrügen. Für die Gehaltsabrechnungen ist es erforderlich, dass der Arbeitnehmer Angaben zur Lohnsteuer und zur Sozialversicherung macht. Im Krankheitsfall muss der Arbeitgeber informiert werden und je nach Arbeitsvertrag nach einer gewissen Zeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes vorgelegt werden.

„Um Ärger mit dem Arbeitgeber zu vermeiden, sollte man sich ganz genau an seine Pflichten halten“, rät der Experte. „Ich habe schon erlebt, dass eine verspätete Krankmeldung zu einer Kündigung geführt hat.“ Es gibt aber auch schwächere Sanktionsformen, etwa Abmahnungen, mit welcher der Arbeitgeber den Arbeitnehmer formal auffordert, seine Pflichten nicht mehr zu verletzen.

Und wie sehen die Rechte aus?

Den Pflichten stehen aber auch Rechte gegenüber. „Das Hauptrecht des Arbeitnehmers ist es, für seine geleistete Arbeit entlohnt zu werden“, erklärt Stephan Puls. „Die Nebenrechte fallen unter die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die wiederum verschiedene Punkte umfasst.“ So muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz nicht gefährdet ist – also beispielsweise Schutzkleidung zur Verfügung stellen. Außerdem muss er ihre Persönlichkeit achten und darf nach dem Gleichbehandlungsgesetz niemanden benachteiligen. Hinzu kommen das Recht auf Pausen und Erholungsurlaube sowie Kündigungsschutz und Arbeitszeugnis. Welche Regelungen mit den einzelnen Begriffen einhergehen, erfährst du im Glossar „Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer?“. Dort werden auch noch weitere Punkte erläutert.

Zum Abschluss hat der Berufsberater einen Rat: „Für ein reibungsloses Arbeitsverhältnis sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer viel miteinander reden. Dann regeln sich die meisten Dinge von selbst.“