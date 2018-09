Mit Ehrgeiz in die Gehaltsverhandlung

Foto: Martin Rehm Die Frage nach dem Gehalt ist unvermeidbar - bis zum Unterschreiben des Vertrags sollte sie geklärt sein.

Einstiegsgehälter für Akademiker – Interview

Mit Ehrgeiz in die Gehaltsverhandlung

Die Gehaltsfrage fürchten viele Bewerber in einem Vorstellungsgespräch. abi>> hat mit Dr. Remigiusz Smolinski, Honorarprofessor für Verhandlungsführung an der HHL Leipzig Graduate School of Management, darüber gesprochen, wie man auf sie reagieren sollte.